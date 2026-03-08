Οι ΥΠΕΞ Ρωσίας - ΗΑΕ αναζητούν τον τερματισμό των επιθέσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο ομόλογός του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν την Κυριακή τον τερματισμό όλων των επιθέσεων κατά του Ιράν και των κρατών του Κόλπου και δήλωσαν ότι απαιτείται ανανέωση της διπλωματίας για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη περιφερειακή ασφάλεια.

«Η προσοχή επικεντρώθηκε στην ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις που προκαλούν θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού και ζημιές στις πολιτικές υποδομές τόσο στις αραβικές χώρες του Κόλπου όσο και στο Ιράν», ανέφερε το υπουργείο σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία του Λαβρόφ με τον σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαΐντ.

Τα ΗΑΕ διατηρούν καλές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου τους και έχουν διαμεσολαβήσει στη διεξαγωγή συνομιλιών και στη ρύθμιση της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου.