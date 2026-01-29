Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε απότομα τις απειλές του κατά του Ιράν την Τετάρτη, υπονοώντας ότι αν δεν συμφωνήσει σε ένα σύνολο απαιτήσεων που έχει θέσει η κυβέρνησή του στους ηγέτες της χώρας, θα μπορούσε σύντομα να εξαπολύσει επίθεση «με ταχύτητα και βία».

Η απειλή Τραμπ για μια δεύτερη επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του Ιράν σε οκτώ μήνες ήρθε την ώρα που το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, μαζί με άλλα πολεμικά πλοία, βομβαρδιστικά και μαχητικά αεροσκάφη, έλαβαν θέσεις στην περιοχή σε απόσταση βολής από τη χώρα, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία που απαιτούσε, λέγοντας μόνο ότι μια «τεράστια αρμάδα» κατευθυνόταν προς το Ιράν και ότι η χώρα θα έπρεπε να συνάψει συμφωνία. Ωστόσο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ευρώπης αναφέρουν ότι στις συνομιλίες έχουν θέσει τρεις απαιτήσεις στους Ιρανούς:

μόνιμη παύση κάθε εμπλουτισμού ουρανίου και απόρριψη των υφιστάμενων αποθεμάτων,

περιορισμός της εμβέλειας και του αριθμού των βαλλιστικών πυραύλων

και παύση κάθε υποστήριξης προς ομάδες που ενεργούν ως «δορυφόροι» του Ιράν στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων της Χάμας, της Χεζμπολάχ και των Χούθι που δραστηριοποιούνται στην Υεμένη.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, αξιοσημείωτη ήταν η απουσία από αυτές τις απαιτήσεις -και από την ανάρτηση του κ. Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Τετάρτης- οποιασδήποτε αναφοράς στην προστασία των διαδηλωτών που βγήκαν στους δρόμους στο Ιράν τον Δεκέμβριο, συγκλονίζοντας τη χώρα και δημιουργώντας τη μεγαλύτερη κρίση για την κυβέρνησή της. Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί, σε παλαιότερες αναρτήσεις του, ότι θα τους βοηθούσε, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες τους έχει αναφέρει ελάχιστα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρώτη απαίτηση, να εγκαταλείψει το Ιράν όλες τις δραστηριότητες εμπλουτισμού και τα τρέχοντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, θα ήταν δύσκολο να ελεγχθεί. Ακόμη, η δεύτερη απαίτηση, να περιοριστεί η εμβέλεια και ο αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων, θα καθιστούσε σχεδόν αδύνατο για το Ιράν να χτυπήσει το ισραηλινό έδαφος. Ενώ, η τρίτη που αφορά τη διακοπή της υποστήριξης προς τις δυνάμεις που ενεργούν ως δορυφόροι του Ιράν, είναι ίσως η ευκολότερη για την Τεχεράνη να συμμορφωθεί.