Νετανιάχου στο Υπουργικό: Δεν θα σταματήσουμε τον πόλεμο μετά την κατάπαυση του πυρός

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου ξεκαθάρισε πως δεν θα σταματήσει ο πόλεμος κατά της Χαμάς παρά την προσωρινή κατάπαυση πυρός.

Κατά την έναρξη της κυβερνητικής συνεδρίασης, που πραγματοποιήθηκε μετά από χωριστές συνεδριάσεις τόσο του υπουργικού συμβουλίου πολέμου όσο και του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα σταματήσουμε τον μετά την κατάπαυση του πυρός».

«Υπάρχουν ανοησίες εκεί έξω, όπως ότι μετά την κατάπαυση του πυρός για την επιστροφή των ομήρων θα σταματήσει ο πόλεμος.

Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω - είμαστε σε πόλεμο και θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας - να εξαλείψουμε τη Χαμάς, να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους και τους αγνοούμενους και να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχει καμία απειλή για το Ισραήλ στη Γάζα» πρόσθεσε.

Σημείωσε επίσης ότι όλοι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας υποστηρίζουν πλήρως τη συμφωνία.

Η επιστροφή των ομήρων αποτελεί κορυφαία, «ιερή προτεραιότητα και είμαι προσηλωμένος σε αυτήν», είπε ο Νετανιάχου.

«Μπροστά μας έχουμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά τη σωστή», προσθέτει. «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστραφούν όλοι. Ο πόλεμος έχει στάδια και η επιστροφή των ομήρων θα έχει στάδια», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Μπένι Γκαντζ μίλησε επίσης κατά την έναρξη της συνεδρίασης, λέγοντας ότι το περίγραμμα της συμφωνίας «είναι δύσκολο και επώδυνο από ανθρώπινη άποψη, αλλά είναι η σωστή συμφωνία».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου κατέστησε σαφές σχετικά με την προτεινόμενη συμφωνία για τους ομήρους ότι μέρος της συμφωνίας θα περιλαμβάνει την πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού στους απαχθέντες που θα παραμείνουν ως όμηροι στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του εφοδιασμού τους με φάρμακα, σύμφωνα με το γραφείο του.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Majid Al-Ansari, δήλωσε στο CNN ότι η κυβέρνηση της Ντόχα αναμένει το αποτέλεσμα της απόφασης της ισραηλινής κυβέρνησης σχετικά με τη συμφωνία για τους ομήρους.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η πρόταση για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων υποβλήθηκε στην ισραηλινή πλευρά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ισραηλινές κυβερνητικές πηγές, σύμφωνα με τους Times of Israel, διέρρευσαν κάποιους από τους όρους σχετικά με την απελευθέρωση 50 τουλάχιστον ομήρων της Χαμάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, θα απελευθερωθούν περίπου 50 γυναικόπαιδα (12-13 άτομα την ημέρα, σε τέσσερις ημέρες), η Haaretz αλλά και το ισραηλινό κανάλι Channel 12 κάνει λόγο για επίσης 50 γυναικόπαιδα (30 παιδιά, 12 μητέρες και 8 γυναίκες), ενώ το BBC αναφέρει για απελευθέρωση 50 γυναικών και παιδιών. Για την ακρίβεια, ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στο BBC, υποδηλώνει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση περίπου 12 ομήρων την ημέρα - που θα φτάσουν τους 50.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο και το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ολοκλήρωσαν τις συζητήσεις τους σχετικά με τη συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων και τώρα συνεδριάζει το πλήρες υπουργικό συμβούλιο των 38 υπουργών.

Στις προηγούμενες συνεδριάσεις δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία, με τον Νετανιάχου να ζητά από τους υπουργούς σε αυτές τις συνεδριάσεις να περιμένουν τη συνεδρίαση του πλήρους υπουργικού συμβουλίου για μια λεπτομερή συζήτηση και την ψηφοφορία, σύμφωνα με το Channel12.

Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι οι υπουργοί του Ενωμένου Ιουδαϊκού Τορά είχαν ενημερωθεί από τους πνευματικούς τους ηγέτες να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας.

Το Τελ Αβίβ διαμηνύει πάντως ότι ο πόλεμος δεν θα σταματήσει και ότι η Χαμάς θα πρέπει να ενεργήσει για τον εντοπισμό και άλλων ομηρών που κρατούνται από άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Κατ' αρχάς, μία από τις πηγές αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει θέσει σαφή όρο ότι δεν θα απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί για φόνο.

Μόλις το υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει τη συμφωνία, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μόλις 24 ώρες αργότερα, ώστε να επιτραπούν οι προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απελευθέρωσης των Παλαιστινίων κρατουμένων, ενώ το πρώτο κύμα απελευθέρωσης ομήρων αναμένεται το νωρίτερο την Πέμπτη.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των φάσεων απελευθέρωσης των ομήρων, λέει η ίδια πηγή, θα συνεχιστεί η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα.

Η πηγή λέει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει επίσης ένα δεύτερο στάδιο της συμφωνίας με το οποίο η Χαμάς θα ενεργήσει για τον εντοπισμό γυναικών και παιδιών που κρατούνται από άλλες τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα πριν από την απελευθέρωσή τους.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι έχει 210 από τους περίπου 240 ομήρους και η Ισλαμική Τζιχάντ λέγεται ότι κρατά τους υπόλοιπους ομήρους.

Σύμφωνα με την εξελισσόμενη συμφωνία, 1) η Χαμάς θα απελευθερώσει τουλάχιστον 50 ισραηλινούς ομήρους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, 2) το αντάλλαγμα θα είναι μια εκεχειρία τεσσάρων ημερών, 3) Το Ισραήλ θα προβεί στην απελευθέρωση 150 έως 300 Παλαιστίνιων κρατουμένων και 4) Θα εισέλθουν καύσιμα και άλλα αγαθά στη Γάζα.

Περίπου 12-13 όμηροι θα απελευθερώνονται καθημερινά καθώς θα τίθεται σε ισχύ η εκεχειρία, λέει η πηγή, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει γυναίκες και ανήλικους κρατούμενους, με τον καθένα να επιστρέφει στην πόλη ή την κωμόπολη όπου ζούσε πριν από τη φυλάκισή του, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την πηγή, το «κατεστημένο ασφαλείας» του Ισραήλ είναι υπέρ της επικείμενης συμφωνίας.

Η πηγή αναφέρει επίσης ότι τα καύσιμα που θα εισέλθουν στη Γάζα στο πλαίσιο της συμφωνίας θα εισάγονται μόνο κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, θα υπάρχουν έξι ώρες την ημέρα κατά τις οποίες οι IDF δεν θα χρησιμοποιούν drones για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα στη Λωρίδα.

Πάντως, οι IDF και η Shin Bet θα διατηρήσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη συλλογή πληροφοριών ακόμη και κατά τη διάρκεια της παύσης των μαχών, λέει η πηγή.

Επιπλέον, το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στους κατοίκους της Γάζας να επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα όπου επιχειρούν οι IDF.

Υπενθυμίζεται πως είναι ήδη σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου, στις 19:00 το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας και στις 20:00 το υπουργικό.

