Νέα «πυρά» Ερντογάν κατά Ισραήλ: Εγκλήματα πολέμου οι επιθέσεις – Ασυνείδητη και βάρβαρη η στοχοποίηση αμάχων

Σκληρά λόγια εναντίον του Ισραήλ χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του, σημειώνοντας πως στόχος της Τουρκίας είναι μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε τις ισραηλινές επιθέσεις που μετατρέπονται σε συλλογική τιμωρία και συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Η στοχοποίηση νοσοκομείων, χώρων λατρείας, σχολείων, χώρων που θα έπρεπε να προστατεύονται με κάθε τρόπο, και ο εξαναγκασμός των ανθρώπων σε μετανάστευση είναι ασυνείδητος και βάρβαρος.

“Targeting hospitals, places of worship, schools, places that should be protected in every respect, and forcing people to migrate are remorseless and barbaric.”