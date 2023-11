Πενθήμερη κατάπαυση του πυρός και σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς - κυρίως γυναίκες και παιδιά - προβλέπει το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης, σύμφωνα με την Jerusalem Post - Στις 20:00 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό το φως των εξελίξεων σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων μας», όπως ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα, πάντα, με την ισραηλινή εφημερίδα, η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς θα διαρκέσει πέντε ημέρες και 40 παιδιά και 13 γυναίκες όμηροι θα απελευθερωθούν από την αιχμαλωσία των τρομοκρατών.

Το AFP μετέδωσε ότι δύο πηγές που γνωρίζουν την προσωρινή συμφωνία δήλωσαν ότι στη συμφωνία θα απελευθερωθούν 50 έως 100 άμαχοι όμηροι από το Ισραήλ, αλλά όχι στρατιωτικό προσωπικό., ενώ το ισραηλινό κανάλι Channel 12 ανέφερε πως θα ελευθερωθούν τουλάχιστον 50 όμηροι.

Η μεταφορά, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, με 10 ομήρους και 30 Παλαιστίνιους κρατούμενους να απελευθερώνονται κάθε μέρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συμφωνία περιλαμβάνει «πλήρη κατάπαυση του πυρός» για τέσσερις έως πέντε ημέρες.

Το Channel 12 μετέδωσε πως η συμφωνία για τους ομήρους θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση περίπου 150 έως 300 Παλαιστίνιων κρατουμένων στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικοι κρατούμενοι.

Η συμφωνία θα προβλέπει επίσης την είσοδο στη Γάζα 100 έως 300 φορτηγών με τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, καθώς και καύσιμα, αναφέρουν οι πηγές στο AFP.

Τέλος, το Channel 12 ανέφερε ότι οι απελευθερώσεις ομήρων θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι η εκεχειρία θα μπορούσε να παραταθεί για να επιτρέψει την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων μετά τους αρχικούς 50.

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Majed Al-Ansari ανακοίνωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων που συνελήφθησαν στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου βρίσκονται στο «πλησιέστερο σημείο» σε μια συμφωνία και έχουν φτάσει στο «τελικό στάδιο».

«Βρισκόμαστε στο πιο κοντινό σημείο που είχαμε ποτέ σε επίτευξη συμφωνίας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε ένα «κρίσιμο και τελικό στάδιο».

«Η συμφωνία για τους ομήρους βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όσο πιο κοντά έχουμε φτάσει σε μια κατάπαυση του πυρός», μετέδιδε νωρίτερα η ισραηλινή Haaretz, επικαλούμενη πηγή που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις.

«Βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο, πλησιάζουμε στο σημείο να ανακοινώσουμε κατάπαυση του πυρός» πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος διευκρινίζοντας ότι οι λεπτομέρειες που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής, δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις επί μέρους συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μεταξύ των μερών.

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει «δύσκολες αποφάσεις» όσον αφορά στους ομήρους που κρατούνται από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Προχωράμε βήμα προς βήμα προς την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς και πλησιάζουμε στο να φέρουμε τους ομήρους στην πατρίδα», τόνισε ο Γκαλάντ έπειτα από μια αξιολόγηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στη βάση της Μεραρχίας της Γάζας στο νότιο Ισραήλ.

«Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να πάρουμε δύσκολες, σημαντικές αποφάσεις τις επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχει στιγμή καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας - 45 ημέρες - που να μην σκέφτομαι τους ομήρους», πρόσθεσε ο Γκαλάντ.

Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει απόψε για να συζητήσει τη συμφωνία για τους ομήρους που διαμορφώνεται μέσω του διαμεσολαβητή Κατάρ.

Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα στις 20:00 «υπό το φως των εξελίξεων σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων μας», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Διάφορα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι αξιωματούχοι του Ισραήλ συνεδριάζουν για να δώσουν την τελική έγκριση για μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς.

Πριν από αυτή τη συνεδρίαση στις 8 μ.μ., το υπουργικό συμβούλιο πολέμου και το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας θα συνεδριάσουν για να εγκρίνουν επίσης τη συμφωνία.

Prime Minister's Office Announcement: In light of developments on the issue of the release of our hostages, Prime Minister Benjamin Netanyahu will, this evening, convene the War Cabinet at 18:00, the Security Cabinet at 19:00, and the Government at 20:00.

«Υπό το φως των εξελίξεων στο θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων μας, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει απόψε στις 18:00 το Υπουργικό Συμβούλιο Πολέμου, στις 19:00 το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας και στις 20:00 την Κυβέρνηση», αναφέρει η ανάρτηση.

Η συμφωνία θα περιλαμβάνει «πολυήμερη παύση των εχθροπραξιών, απελευθέρωση περίπου 50 αμάχων ομήρων από τη Χαμάς και απελευθέρωση Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών που κρατούνται από το Ισραήλ», σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters.

Κοντά σε οριστικοποίηση της συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία ενδεχομένως θα επιτευχθεί ακόμα και απόψε ή νωρίς αύριο Τετάρτη το πρωί, βρίσκονται Ισραήλ και Χαμάς, μετέδωσε και το Al Jazeera, επικαλούμενο πηγές κοντά στους διαπραγματευτές.

«Ιερή και υπέρτατη αποστολή» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που έχουν συλληφθεί από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Η επιστροφή των ομήρων μας είναι μια ιερή και υπέρτατη αποστολή - στην οποία έχω δεσμευτεί. Δεν θα απομακρυνθούμε από την αποστολή μας που είναι να τους επιστρέψουμε, και είναι δική μου ευθύνη καθώς και του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου», είπε σε δηλώσεις του σήμερα, Τρίτη.

Επίσης, με αφορμή τα δημοσιεύματα του διεθνή Τύπου για την επικείμενη συμφωνία επιστροφής των ομήρων σημείωσε ότι «ελπίζω ότι σύντομα θα υπάρξουν καλά νέα» και πρόσθεσε πως «καταγράφουμε πρόοδο» στις προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στην Γάζα.

Ο Νετανιάχου έκανε τις παραπάνω δηλώσεις αφότου ο ίδιος και το πολεμικό του υπουργικό συμβούλιο συναντήθηκαν με τις οικογένειες των ομήρων τη Δευτέρα, λέγοντας ότι «είναι πάντα στην καρδιά μου και καθοδηγούν τις ενέργειές μου».

Υποσχέθηκε ότι δεν θα σταματήσει να πολεμά μέχρι η ισραηλινή κυβέρνηση να τους φέρει στο σπίτι και να καταστρέψει τη Χαμάς.

Η νέα δήλωση του ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται καθώς οι συγγενείς των ομήρων αυξάνουν την πίεσή τους προς την κυβέρνηση για την επιστροφή των δικών τους, αλλά και τις δηλώσεις αξιωματούχου του Κατάρ ότι η συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς για την απελευθέρωσή τους πιθανόν να ανακοινωθεί σήμερα.

As the world celebrates #WorldChildrensDay , 40 children are being held hostage by terrorists in Gaza.



Children who had to watch their families murdered before their eyes.



Children who had their innocence ripped away from them.



Children who are still held hostage by savage… pic.twitter.com/H2ARmGy4Th