Οι συριακές δυνάμεις που μάχονται κατά των δυνάμεων υπό την ηγεσία των Κούρδων κατέλαβαν το πετρελαϊκό πεδίο Ομάρ, το μεγαλύτερο της Συρίας, αλλά και το πεδίο φυσικού αερίου Conoco, στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις τριών πηγών ασφάλειας στο Reuters.

Aerial footage confirms Syrian government forces have taken control of the Conoco gas field in Deir Ezzor, which is the largest gas field in #Syria. pic.twitter.com/YJqobHnR5r — Mazen Hassoun (@HassounMazen) January 18, 2026

🔴#LATEST — Syrian Army seizes Omar oil field, Syria’s largest, and Conoco gas field in country’s east, according to reports pic.twitter.com/GLmllsYaTW — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) January 18, 2026

Νωρίτερα, ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι πήρε τον έλεγχο του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τάκμπα, κύριας πόλης στην επαρχία Ράκα που ελέγχεται από κουρδικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, ο συριακός στρατός πήρε τον έλεγχο του μεγάλου φράγματος «Ελευθερία» (παλιότερα γνωστού ως Μπάαθ) δυτικά της συριακής πόλης Ράκα, καθώς και του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Τάμπκα, όπως μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ekhbariya.

Suriye'de Halep ve Rakka kentlerinin kırsal kesimlerinde yıllardır terör örgütü SDG / YPG kontrolün yaşayan halk, Suriye Ordusu güçlerini sevinç gösterileriyle karşıladı.pic.twitter.com/tIOuxiJsLn — Voice Of Middle East (@VOME_TR) January 18, 2026

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) προέτρεψε σήμερα τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις να σταματήσουν κάθε επίθεση στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Χαλεπίου και της πόλης Αλ Τάμπκα στην επαρχία Ράκα, όπου αντιμετωπίζουν τις κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες καταγγέλλουν τον συριακό στρατό ότι παραβίασε τη συμφωνία αποχώρησης.

«Η σκληρή μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους, στη βόρεια Συρία, και η συνεχής στρατιωτική πίεση απαιτούν στενή συνεργασία μεταξύ των Σύρων εταίρων», γράφει η Centcom σε μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, υπογραμμίζοντας ότι μια «Συρία με ειρήνη είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής».

Στο μήνυμα, ο ΗΠΑ προτρέπουν τα συριακά στρατεύματα να σταματήσουν την προώθησή τους εναντίον πόλεων που ελέγχονται από τους Κούρδους.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/jPdDkTx8MP — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 17, 2026

Οτσαλάν: Οι μάχες στη Συρία αποτελούν απόπειρα δολιοφθοράς της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Τουρκία

Παράλληλα, οι μάχες του συριακού στρατού με τις κουρδικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Συρία αποτελούν «προσπάθεια δολιοφθοράς της ειρηνευτικής διαδικασίας» στην Τουρκία, ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κίνημα ανταρτών PKK (Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν), κρίνει ο αρχηγός αυτού του τελευταίου, Αμπντουλά Οτζαλάν.

«Ο κ. Οτζαλάν βλέπει σε αυτή την κατάσταση απόπειρα δολιοφθοράς της διαδικασίας ειρήνης και εκδημοκρατισμού της κοινωνίας», ανέφερε σήμερα αντιπροσωπεία του κόμματος DEM, το οποίο εκφράζει την κουρδική μειονότητα, έπειτα από επίσκεψή της στον ιδρυτή και ηγέτη του PKK, που παραμένει φυλακισμένος στη νησίδα Ίμραλι, ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, από το 1999.

Την 27η Φεβρουαρίου 2025, ο ηγέτης του PKK κάλεσε το κίνημα να διαλυθεί και να καταθέσει τα όπλα, βάζοντας τέλος στον ένοπλο αγώνα τεσσάρων και πλέον δεκαετιών του κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος εναντίον του τουρκικού κράτους που άφησε πίσω τουλάχιστον 50.000 νεκρούς, αντιδρώντας σε πρωτοβουλία της Άγκυρας.

Σύμφωνα με τους βουλευτές του DEM - τρίτου κόμματος στο τουρκικό κοινοβούλιο - που διευκρίνισαν ότι πέρασαν «δυόμισι ώρες» μαζί του, ο Αμπντουλά Οτζαλάν, ή «Άπο» για τους οπαδούς του, «επαναβεβαίωσε την προσήλωσή του στη διαδικασία ειρήνης και εκδημοκρατισμού της κοινωνίας», υπογραμμίζοντας ότι «η προοπτική της 27ης Φεβρουαρίου παραμένει έγκυρη», καλώντας να ληφθούν «τα απαραίτητα μέτρα για να προχωρήσει».

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας του PKK ήδη είχε καταγγείλει πρόθεση να «υπονομευτεί η κατάπαυση του πυρός» σε εφαρμογή με την Άγκυρα, εν μέσω της επίθεσης της Δαμασκού εναντίον των δυο τελευταίων συνοικιών του Χαλεπιού υπό κουρδικό έλεγχο. Οι κούρδοι μαχητές αποσύρθηκαν κατόπιν από αυτές.

Το χρονικό των πρόσφατων συγκρούσεων

Τις προηγούμενες ημέρες, οι συριακές δυνάμεις είχαν συγκεντρωθεί γύρω από ένα σύμπλεγμα χωριών που βρίσκονται δυτικά του Ευφράτη και είχαν ζητήσει από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), υπό την ηγεσία των Κούρδων, να αναπροσαρμόσουν τις θέσεις τους στην απέναντι όχθη του ποταμού.

Οι SDF αποχώρησαν από την περιοχή νωρίς το Σάββατο ως ένδειξη καλής θέλησης – ωστόσο κατηγόρησαν στη συνέχεια τον συριακό στρατό ότι παραβίασε τη συμφωνία, προωθούμενος περαιτέρω ανατολικά σε πόλεις και πετρελαιοπηγές που δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία.

Η αρχική συμφωνία αποχώρησης περιλάμβανε την κύρια πόλη Ντεϊρ Χάφερ και κάποια γύρω χωριά, των οποίων οι κάτοικοι είναι κυρίως Άραβες. Οι δυνάμεις των SDF αποχώρησαν το Σάββατο και οι συριακές δυνάμεις εισήλθαν σχετικά ομαλά, με τους κατοίκους να πανηγυρίζουν την άφιξή τους.

«Συνέβη με τη μικρότερη δυνατή απώλεια. Έχει χυθεί αρκετό αίμα σε αυτή τη χώρα, τη Συρία. Έχουμε θυσιαστεί και χάσει αρκετά – ο κόσμος έχει κουραστεί», δήλωσε ο Χουσεΐν αλ-Χαλάφ, κάτοικος του Ντεϊρ Χάφερ, στο Reuters.

Η Συριακή Πετρελαϊκή Εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι κοντινές πετρελαιοπηγές Ρασάφα και Σουφιάν καταλήφθηκαν από τις συριακές δυνάμεις και μπορούν πλέον να τεθούν ξανά σε λειτουργία.

Οι δυνάμεις των SDF είχαν αποχωρήσει ανατολικά, κάποιες με τα πόδια, προς την αμφιλεγόμενη πόλη Τάμπκα – κατάντη, αλλά ακόμη στη δυτική όχθη του ποταμού και κοντά σε υδροηλεκτρικό φράγμα, κρίσιμη πηγή ενέργειας.

Όταν όμως ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος του είναι να καταλάβει την Τάμπκα, οι SDF δήλωσαν ότι αυτό δεν περιλαμβανόταν στην αρχική συμφωνία και ότι θα υπερασπιστούν την πόλη, καθώς και μια άλλη κοντινή πετρελαιοπηγή.

Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι τέσσερις στρατιώτες του σκοτώθηκαν από επιθέσεις Κούρδων μαχητών, ενώ οι SDF ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν και κάποιοι από τους δικούς τους μαχητές, χωρίς να δώσουν αριθμό.

Αεροσκάφη του συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ πέταξαν πάνω από τις αμφιλεγόμενες πόλεις, ρίχνοντας προειδοποιητικούς πυροβολισμούς, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας της Συρίας.

Οι ΗΠΑ χρειάστηκε να επανακαθορίσουν την πολιτική τους για τη Συρία, ισορροπώντας την πολυετή στήριξή τους στους SDF – που πολέμησαν εναντίον του Ισλαμικού Κράτους – με τη νέα υποστήριξή τους προς τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέτ αλ-Σάραα, του οποίου οι δυνάμεις εξεγέρθηκαν κατά του δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024.

Οι κύριες πετρελαιοπηγές παραμένουν υπό κουρδικό έλεγχο

Προκειμένου να τερματιστούν οι συγκρούσεις, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ ταξίδεψε το Σάββατο στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, για να συναντηθεί με τον Μαζλούμ Αμπντί και τον Ιρακινό κουρδικό ηγέτη Μασούντ Μπαρζανί, σύμφωνα με δύο κουρδικές πηγές. Δεν υπήρξε άμεση δήλωση από τον εκπρόσωπο του Μπάρακ.

Τα πρόσφατα περιστατικά βίας έχουν εμβαθύνει το χάσμα μεταξύ της κυβέρνησης υπό τον Σάραα, που έχει δεσμευτεί να επανενώσει τη διχασμένη χώρα μετά από 14 χρόνια πολέμου, και των τοπικών κουρδικών αρχών, οι οποίες ανησυχούν για τη διοίκηση υπό ισλαμιστές.

Οι δύο πλευρές συμμετείχαν πέρυσι σε μηνών συνομιλίες για την ενσωμάτωση των κουρδικών στρατιωτικών και πολιτικών σωμάτων στα κρατικά θεσμικά όργανα της Συρίας μέχρι το τέλος του 2025, επαναλαμβάνοντας συνεχώς ότι ήθελαν να επιλύσουν τις διαφορές διπλωματικά.

Ωστόσο, μετά την παρέλευση της προθεσμίας με περιορισμένη πρόοδο, ξέσπασαν συγκρούσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην πόλη Χαλέπι και κατέληξαν στην αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων.

Στη συνέχεια, οι συριακές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν γύρω από πόλεις στα βόρεια και ανατολικά για να ασκήσουν πίεση στις κουρδικές αρχές να κάνουν παραχωρήσεις στις αδιέξοδες συνομιλίες με τη Δαμασκό.

Οι κουρδικές αρχές εξακολουθούν να ελέγχουν περιοχές με πλειονότητα Αράβων στα ανατολικά της χώρας, όπου βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα πετρέλαια και φυσικό αέριο της Συρίας. Ηγετικά στελέχη αραβικών φυλών στις περιοχές υπό τον έλεγχο των SDF δήλωσαν στο Reuters ότι είναι έτοιμοι να οπλιστούν εναντίον των Κούρδων, αν ο συριακός στρατός τους δώσει εντολή.

Οι φόβοι των Κούρδων ενισχύθηκαν από επεισόδια σιιτο-σουνιτικής βίας πέρυσι, όταν σχεδόν 1.500 Αλαουίτες σκοτώθηκαν από δυνάμεις πιστές στην κυβέρνηση στη δυτική Συρία και εκατοντάδες Δρούζοι σκοτώθηκαν στη νότια Συρία, μερικοί εκτελεσθέντες εν ψυχρώ.