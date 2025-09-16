Οι συριακές δυνάμεις απέσυραν τα βαρέα όπλα τους από τον νότο, λέει στρατιωτικός αξιωματούχος

Οι συριακές δυνάμεις «απέσυραν τα βαρέα όπλα τους από όλο τον νότο» της Συρίας, όπου το Ισραήλ απαιτεί να δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, δήλωσε την Τρίτη Σύρος στρατιωτικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο που ζήτησε να μην κατονομαστεί, η απόσυρση των βαρέων όπλων του συριακού στρατού «άρχισε πριν από δύο μήνες».

Υπενθυμίζεται ότι, συγκρούσεις μεταξύ κοινοτήτων είχαν ξεσπάσει τον Ιούλιο στη νότια επαρχία Σουέιντα, η οποία κατοικείται ως επί το πλείστον από Δρούζους, ωθώντας τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις να παρέμβουν.

Το Ισραήλ, στο οποίο ζει μια κοινότητα Δρούζων, είχε βομβαρδίσει τότε τη Δαμασκό, δηλώνοντας ότι θέλει να προστατεύσει αυτή τη μειονότητα, και οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν αποσυρθεί από την πόλη της Σουέιντα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει στα τέλη Αυγούστου ότι η χώρα του διεξήγαγε συνομιλίες για τη δημιουργία μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία.

Διπλωμάτης στη συριακή πρωτεύουσα, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι η απόσυρση των βαρέων όπλων εφαρμόζεται από τον νότο μέχρι «10 χιλιόμετρα νοτίως της Δαμασκού».

Το Ισραήλ και η Συρία είναι θεωρητικά σε εμπόλεμη κατάσταση εδώ και δεκαετίες.

Ωστόσο ο μεταβατικός Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων προβλέπεται την Παρασκευή στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Τον περασμένο μήνα, τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ Αλ Σιμπάνι και ο Ισραηλινός ομόλογός του Ρον Ντέρμερ συναντήθηκαν στο Παρίσι για να συζητήσουν για την αποκλιμάκωση και για την κατάσταση στην επαρχία Σουέιντα.

Η Συρία ανακοινώνει σχέδιο με την Ιορδανία και τις ΗΠΑ για ειρήνευση στη Σουέιντα

Παράλληλα, ο επικεφαλής της συριακής διπλωματίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από την Ουάσινγκτον και το Αμάν για ειρήνευση στην επαρχία Σουέιντα που κατοικείται ως επί το πλείστον από Δρούζους, στη νότια Συρία, πεδίο της πρόσφατης φονικής θρησκευτικής βίας.

«Η συριακή κυβέρνηση επεξεργάστηκε έναν σαφή οδικό χάρτη» που προβλέπει αρκετά στάδια όπως «η δίωξη των υπευθύνων επιθέσεων κατά των αμάχων» σε συντονισμό με τον ΟΗΕ, «η αποζημίωση των θυμάτων» και «η έναρξη μιας διαδικασίας εσωτερικής συμφιλίωσης», δήλωσε ο Άσαντ Αλ Σιμπάνι.

Ο Ιορδανός υπουργός Εξωτερικών, Αϊμάν Σαφάντι, ο οποίος μετείχε στη συνέντευξη Τύπου, όπως και ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ, διευκρίνισε ότι «ένας κοινός συρο-ιορδανο-αμερικανικός μηχανισμός» αναμένεται να εποπτεύει την εφαρμογή του σχεδίου.

Η επαρχία Σουέιντα ήταν πεδίο φονικών συγκρούσεων τον Ιούλιο μεταξύ Δρούζων μαχητών και Βεδουίνων σουνιτών, οι οποίες εξαπλώθηκαν με την παρέμβαση των κυβερνητικών δυνάμεων και φυλών που κατέφθασαν από άλλες περιοχές.

Η βία έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσοτέρων από 2.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 789 Δρούζοι άμαχοι «που εκτελέστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες δια πυροβολισμού από μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών», σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από την πλευρά του, ο Μπαράκ εξέφρασε ικανοποίηση για τα «ιστορικά μέτρα» που ελήφθησαν από τη συριακή κυβέρνηση, βλέποντας σε αυτά «μια δέσμευση για τη συγκέντρωση διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών υπό την ίδια χώρα».

Πρόσθεσε ότι η Ιορδανία είχε «παίξει βασικό ρόλο στην προσέγγιση των πλευρών», διαβεβαιώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα κάνει «το καλύτερο για να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία» που «αντιπροσωπεύει ένα μείζονος σημασίας βήμα για εμάς τους τρείς».

Ο Σιμπάνι δήλωσε επίσης, ότι το σχέδιο περιλαμβάνει «τη διευκρίνιση για την τύχη των αγνοουμένων και την απελευθέρωση των ομήρων».

Το Παρατηρητήριο έχει καταγράψει 516 Δρούζους που απήχθησαν στην επαρχία Σουέιντα, εκ των οποίων 103 γυναίκες, από την έναρξη της βίας στις 14 Ιουλίου. Σήμερα το πρωί, η Δαμασκός ανακοίνωσε τη σύσταση θέσης «επικεφαλής της εσωτερικής ασφάλειας» για την πόλη Σουέιντα, η οποία δόθηκε σε έναν τοπικό Δρούζο ηγέτη, σε μια προσπάθεια κατευνασμού των εντάσεων.