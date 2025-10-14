Οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης μειοψηφίας του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκoρνί που κατατέθηκαν αυτή την εβδομάδα, δήλωσαν πηγές του κόμματος στο Reuters την Τρίτη.

Κόμματα της ακροαριστεράς και της ακροδεξιάς έχουν καταθέσει τις προτάσεις μομφής, αλλά δεν μπορούν να πετύχουν χωρίς τη στήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, καθώς το συντηρητικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την κυβέρνηση προς το παρόν.

Η στήριξη των Σοσιαλιστών εξασφαλίζει ότι οι προτάσεις του Λεκoρνί για τον προϋπολογισμό του 2026 θα συζητηθούν κανονικά στο κοινοβούλιο.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, ανακοίνωσε την Τρίτη πως η κυβέρνηση παίρνει πίσω τις αλλαγές με τις αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης που είχε «περάσει» ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν το 2023.

Η κίνηση έρχεται ως προσπάθεια κατευνασμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ζητούσαν την ακύρωση των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό, με «αντάλλαγμα» τη στήριξη στον προϋπολογισμό του 2026 για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναστολή της μεταρρύθμισης ήταν ένας από τους όρους που θέτει το Σοσιαλιστικό κόμμα για να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης Λεκορνί.

«Θα προτείνω στο κοινοβούλιο, από αυτό το φθινόπωρο, να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές», του 2027 δήλωσε ο Λεκορνί στους βουλευτές. «Δεν θα υπάρξει αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

Υπενθυμίζεται πως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 αυξάνει σταδιακά την ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης από 62 σε 64 έτη.

Ο Λεκορνί είπε πως η αναστολή της μεταρρύθμισης θα κοστίσει 400 εκατ. ευρώ το 2026 και 1,8 δισ. ευρώ το 2027.

Η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μια σειρά από κυβερνήσεις μειοψηφίας προσπαθούν να προωθήσουν προϋπολογισμούς μείωσης του ελλείμματος μέσω ενός σκληρού νομοθετικού σώματος που χωρίζεται σε τρία διακριτά ιδεολογικά μπλοκ.

Όπως σημείωσε το Reuters, η εξαγγελία αντιπροσωπεύει την αναγνώριση από τον Μακρόν ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος – την οποία θεωρεί ως ένα από τα κύρια οικονομικά του επιτεύγματα – ήταν ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσει την επιβίωση του Λεκορνί, του έκτου πρωθυπουργού του σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Ο ηγέτης του κόμματος των σοσιαλδημοκρατών στην Εθνοσυνέλευση, Μπορίς Βαλό, είπε πως ο προϋπολογισμός που πρότεινε ο Λεκορνί είναι απαράδεκτος, αλλά πρόσθεσε πως η αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του Μακρόν σηματοδότησε μια νίκη για την αριστερά.

Ο ίδιος δεν δήλωσε ρητά εάν το κόμμα του θα ψηφίσει κατά των δύο προτάσεων μομφής αυτή την εβδομάδα, αλλά είπε ότι πιστεύει στη διαβούλευση στο κοινοβούλιο και ότι θα διασφαλίσει ότι οι υποσχέσεις του πρωθυπουργού θα μετατραπούν σε πράξεις.

Πληροφορίες του δικτύου BFM που επικαλέστηκε στελέχη του κόμματος σημείωσαν πως δεν θα υπερηψήφισουν τις προτάσεις μομφής για την κυβέρνηση Λεκορνί.

Μετά την απόφαση του Λεκορνί, ο επικεφαλής του δεξιού κόμματος των Ρεπουμπλικανών, Λοράν Ουακιέ, είπε πως χρειάζονται διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό και όχι προσφυγή σε πρόωρες εθνικές εκλογές.

«Είναι απαραίτητο να δοθεί στη Γαλλία ένας προϋπολογισμός», είπε, προσθέτοντας ότι η καθυστέρηση της έγκρισης του νόμου θα επιδεινώσει περαιτέρω το έλλειμμα της χώρας.

Σημειώνεται πως ο Λεκορνί θα αντιμετωπίζει τουλάχιστον δύο αιτήματα ψήφου μομφής μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και μένει να φανεί το κατά πόσο οι σημερινές εξαγγελίες του θα αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στον 39χρονο πρωθυπουργό.