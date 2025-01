Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες σε αριθμούς - Δέκα οι νεκροί, στα 150 δισ. δολάρια οι ζημιές (vid&pics)

Τουλάχιστον 10 νεκροί, 10.000 κατεστραμμένα κτίρια, 180.000 εκκενώσεις, ζημιές ύψους 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων… Αυτοί είναι οι κυριότεροι αριθμοί που επιτρέπουν να αποτιμήσει κανείς το εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές που μαίνονται από την Τρίτη στα περίχωρα του Λος Άντζελες.

This is what Gavin Newsom did to the Pacific Palisades.



He needs to resign immediately.



Then be indicted.pic.twitter.com/clV7paesVq — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 9, 2025

Η αμερικανική μεγαλούπολη βρίσκεται αντιμέτωπη με 5 διαφορετικά μέτωπα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν ενωθεί.

Εκείνο που έχει λάβει τη μεγαλύτερη έκταση (81 τετραγωνικά χιλιόμετρα), είναι η πυρκαγιά Palisades Fire, βορειοδυτικά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ. Οι φλόγες «καταπίνουν» την πλούσια συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς, μεταξύ του Μαλιμπού και της Σάντα Μόνικα, κατακαίγοντας τις επαύλεις πολυεκατομμυριούχων και διασήμων. Το δεύτερο μέτωπο (55 τετραγωνικά χιλιόμετρα), η Eaton Fire, σαρώνει την Αλταντίνα, ένα προάστιο στ ανατολικά του Λος Άντζελες. Αυτές οι δύο πυρκαγιές παραμένουν ανεξέλεγκτες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες (Cal Fire).

Firefighters continue to battle to control a series of major fires in #LosAngeles area that have killed five people, ravaged communities from #PacificCoast to #Pasadena and sent thousands of people frantically fleeing their homes. #californiafire #CaliforniaBurning #wildfires pic.twitter.com/VPi43GoJP7 — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) January 9, 2025

Τρία μικρότερα μέτωπα, η φωτιά Kenneth Fire (4 τετραγωνικά χιλιόμετρα), η Hurst Fire (3 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και η Lidia Fire (1,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα), βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο, έχοντας περιοριστεί αντίστοιχα κατά 35%, 37% και 75%.

Αντιθέτως, τρεις μικρές εστίες, η Sunset Fire, η Woodley Fire και η Olivas Fire, τέθηκαν υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συνολικά, οι φωτιές έχουν ήδη κάψει σχεδόν 145.000 στρέμματα, ήτοι 145 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

#kennethfire; Forward progress of the Kenneth fire has been stopped, and the fire is currently holding at 960 acres with 0% containment. Approximately 400 Firefighters will remain on scene through the night, continuing to provide structure protection and knock down hot spots.… pic.twitter.com/weH5TXs2lR — VCFD PIO (@VCFD_PIO) January 10, 2025

Σε σύγκριση με άλλες πυρκαγιές που έπληξαν την Καλιφόρνια τα τελευταία χρόνια, έχοντας επεκταθεί σε ορισμένες περιπτώσεις σε πολλές χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, τα τωρινά μέτωπα είναι σχετικά λιγότερο εκτεταμένα. Η ιδιαιτερότητά τους συνίσταται στον αριθμό των θυμάτων που έχουν προκαλέσει και στο μέγεθος της καταστροφής, καθώς εντοπίζονται σε οικιστικές ζώνες.

Έως αυτήν τη στιγμή, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσε ο ιατροδικαστής της κομητείας του Λος Άντζελες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι πέθαναν στην Palisades Fire και τουλάχιστον πέντε στην Eaton Fire, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Εάν σε ένα από αυτά τα μέτωπα υπήρχαν 6 νεκροί, τότε το μέτωπο αυτό θα κατατασσόταν μεταξύ των 20 φονικότερων στην ιστορία της Καλιφόρνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής της Καλιφόρνια, που ξεχωρίζει κάθε μέτωπο της φωτιάς.

Τουλάχιστον 10.000 σπίτια και κτίρια έχουν ήδη μετατραπεί σε στάχτη, εκ των οποίων 5.000 από τη φωτιά Palisades Fire και μεταξύ 4.000 και 5.000 στην Eaton Fire, σύμφωνα με τους πυροσβέστες της κομητείας του Λος Άντζελες.

Αυτά τα δύο μέτωπα αποτελούν ήδη τα δύο πιο καταστροφικά στην ιστορία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Στο επίπεδο της πολιτείας της Καλιφόρνια, είναι αντιστοίχως η τρίτη και τέταρτη κατά σειρά πιο καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορία, μετά την Camp Fire, που έκαψε σχεδόν 19.000 κτίρια βόρεια του Σακραμέντο τον Νοέμβριο του 2018 και τη Tubbs Fire, που κατέστρεψε 5.600 κτίρια βόρεια του Σαν Φρανσίσκο τον Οκτώβριο του 2017.

Περίπου 180.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις συνοικίες τους. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να υπακούουν στις εντολές εκκένωσης, καθώς ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να μείνουν στα σπίτια τους για να σώσουν την περιουσία τους.

Η συνοικία του Χόλιγουντ, που απειλήθηκε κάποια στιγμή από τη Sunset Fire, εκκενώθηκε επίσης, όμως η εντολή ήρθη με τη φωτιά στους λόφους της να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Οι συνοικίες που επλήγησαν από τις φλόγες βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν ακόμη κίνδυνο: τις λεηλασίες. Η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 20 ανθρώπους για κλοπές στην περιοχή του Λος Άντζελες, από τότε που εκδηλώθηκαν οι πρώτες φωτιές την Τρίτη.

Before & after the Palisades Fire. This is so heartbreaking.

pic.twitter.com/BXwySJ2YU0 — Tiffany Fong (@TiffanyFong_) January 9, 2025

Με την καταστροφή των πολυτελών κατοικιών, οι πυρκαγιές θα μπορούσαν να είναι οι πλέον δαπανηρές που έχουν ποτέ καταγραφεί. Η μετεωρολογική υπηρεσία AccuWeather εκτιμά ότι το ύψος των ζημιών ανέρχεται μεταξύ 135 και 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένας λογαριασμός που θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω.

Απαγόρευση της κυκλοφορίας στις καμένες ζώνες του Λος Άντζελες, για τον φόβο λεηλασιών

Οι αρχές της Καλιφόρνιας επέβαλαν απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες στις ζώνες που κάηκαν από τις πυρκαγιές, οι οποίες εξακολουθούν να μαίνονται στο Λος Άντζελες εδώ και τρεις ημέρες.

Οι καμένες περιοχές έχουν γίνει στόχος λεηλασιών.

«Δεν επιτρέπεται να βρίσκεστε στις πληγείσες ζώνες. Αν βρεθείτε εκεί, μπορεί να συλληφθείτε. Το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα κτίρια, τα σπίτια τα οποία εγκατέλειψαν οι άνθρωποι επειδή τους δόθηκε αυτή η εντολή», εξήγησε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες Ρόμπερτ Λούνα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Οι δύο μεγαλύτερες πυρκαγιές που απειλούν την πόλη, η Ίτον και η Παλισέιντς, παραμένουν ανεξέλεγκτες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά Ίτον έχει περιοριστεί κατά 3% και εκείνη στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς κατά 8%.

Ο σερίφης είπε ότι περίπου 57.830 κτίσματα κινδυνεύουν. Εντολή εκκένωσης των κατοικιών τους έχει δοθεί σε 153.000 ανθρώπους ενώ σε άλλους 166.800 εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα καλώντας τους να είναι έτοιμοι για να φύγουν, εάν κριθεί αναγκαίο.

Φωτογραφίες από AP