Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: Στους 10 αυξήθηκαν οι νεκροί - Καταστροφή «σαν ατομική βόμβα» (pics&vid)

Ολοένα και αυξάνεται ο απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, αφού πλέον όπως ανακοίνωσαν πριν λίγη ώρα αξιωματούχοι του δήμου της μεγαλούπολης της Καλιφόρνιας, αυτός ανέρχεται σε 10 ανθρώπους.

Μάλιστα, οι κυριότερες από τις πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτες σε διάφορα προάστια και τομείς του Λος Άντζελες, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ενίσχυση των ανέμων οι οποίοι μπορεί να επιδεινώσουν περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα.

Ο ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες λέει ότι οι σοροί αυτών των ανθρώπων εξακολουθούν να ταυτοποιούνται. «Η ταυτοποίηση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες καθώς το Τμήμα Ιατροδικαστών δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις τοποθεσίες λόγω των συνθηκών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ειδοποίησης των νόμιμων συγγενών των θυμάτων.

Firefighters continue to battle to control a series of major fires in #LosAngeles area that have killed five people, ravaged communities from #PacificCoast to #Pasadena and sent thousands of people frantically fleeing their homes. #californiafire #CaliforniaBurning #wildfires pic.twitter.com/VPi43GoJP7 — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) January 9, 2025

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 9.000 κτίρια ή υποδομές έχουν υποστεί ζημιές ή καταστράφηκαν και τουλάχιστον 130.000 κάτοικοι βρίσκονται υπό διαταγές εκκένωσης. Το Λος Άντζελες δεν είναι ακόμη εκτός κινδύνου την ώρα που εκφράζεται η εκτίμηση ότι αυτές οι πυρκαγιές θα μπορούσαν να αποδειχθούν ως η πιο δαπανηρή καταστροφή του είδους στην αμερικανική ιστορία.

Ο φόβος περαιτέρω εξάπλωσης των μετώπων εντείνεται, όσο οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη οκτάμηνη ξηρασία, ενισχύουν τις φλόγες.

NEW: Satellite photos show entire neighborhoods destroyed by the Palisades Fire in California



📸: @Maxar pic.twitter.com/irhxRIaaIe — BNO News Live (@BNODesk) January 10, 2025

Σημειώνεται πως ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, ανέφερε νωρίτερα μεταξύ άλλων πως «(μοιάζει) με ατομική βόμβα που έπεσε σε αυτές τις περιοχές…Δεν περιμένω καλά νέα».

Πυροσβεστικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με drone πάνω από το Πάλισεϊντς

AP/Ethan Swope

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, ενα πυροσβεστικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος την ώρα που επιχειρούσε πάνω από την πυρκαγιά Πάλισεϊντς στην επικράτεια του Λος Άντζελες το βράδυ της Πέμπτης (10/01).

Το αεροσκάφος, με το προσωνύμιο Super Scooper, υπέστη ρήγμα στο φτερό του, αλλά προσγειώθηκε με ασφάλεια. Κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προσθέτοντας ότι το περιστατικό ερευνάται. «Η πτήση ενός drone κοντά σε πυρκαγιά είναι επικίνδυνη και μπορεί να κοστίσει ζωές», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει την καθήλωση των αεροσκαφών.

Update: a rogue drone hit a Super Scooper pic.twitter.com/go7Dlj9fwd — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) January 10, 2025

«Η καθυστέρηση της εναέριας αντίδρασης αποτελεί απειλή για τους πυροσβέστες στο έδαφος, τους κατοίκους και τις περιουσίες στις κοντινές κοινότητες και μπορεί να επιτρέψει στις πυρκαγιές να μεγαλώσουν». Η πτήση ενός drone εν μέσω προσπαθειών πυρόσβεσης αποτελεί ομοσπονδιακό έγκλημα και τιμωρείται με φυλάκιση έως 12 μήνες ή πρόστιμο έως 75.000 δολάρια.

Πιθανός ύποπτος εμπρησμού τέθηκε υπό κράτηση κοντά στην πυρκαγιά των Πάλισεϊντς

AP/Ethan Swope

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα που θεωρείται ύποπτος ότι προσπάθησε να ανάψει φωτιά στην περιοχή Γουντλαντ Χιλς της πόλης.

Μια δήλωση ανέφερε ότι οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για έναν πιθανό ύποπτο εμπρησμού. Πρόκειται για άνδρα ο οποίος «προσπαθούσε να ανάψει φωτιά», όπως αναφέρεται. Ο ύποπτος είναι υπό κράτηση και μεταφέρθηκε στον σταθμό Topanga. Η οδός Ybarra στην οποία συνελήφθη βρίσκεται αμέσως βόρεια της περιοχής όπου καίει η φωτιά Πάλισεϊντς από την Τρίτη, αλλά η αστυνομία τόνισε ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε σχέση με οποιαδήποτε φωτιά από αυτόν τον ύποπτο αυτή τη στιγμή.

Αυτή τη στιγμή πέντε πυρκαγιές καίνε στην περιοχή του Λος Άντζελες. Αναλυτικότερα:

Πάλισείντς: Η μεγαλύτερη από τις πέντε πυρκαγιές, σχεδόν 20.000 στρέμματα καίει αυτή τη στιγμή στις Palisades του Ειρηνικού. Το 6% της πυρκαγιάς έχει περιοριστεί.

Ίτον: Σχεδόν 14.000 στρέμματα καίγονται στην Αλταντινα και Πασαντίνα.

Κενεθ: Η πιο πρόσφατη από τις πέντε πυρκαγιές, περίπου 960 στρέμματα έχουν πληγεί τόσο στις κομητείες του Λος Άντζελες όσο και στις κομητείες Βεντούρα στο Γουέστ Χιλς της Καλιφόρνια.

Χερστ: Σχεδόν 700 στρέμματα καίγονται κοντά στο Σάιλμαρ.

Λιντια: Σχεδόν 400 στρέμματα καίγονται κοντά στην πόλη Ακτον της Καλιφόρνια. Οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει το 60% της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά στην περιοχή Κενεθ οριοθετήθηκε, οι εντολές εκκένωσης υποβαθμίστηκαν

Screen grab via X/Lokmat Times Nagpur

Η πυρκαγιά στην περιοχή Κένεθ, η οποία ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στα σύνορα των κομητειών Λος Άντζελες και Βεντούρα, είναι η τελευταία που έχει εκδηλωθεί στη Νότια Καλιφόρνια. Μέσα σε λίγες ώρες η πυρκαγιά έφτασε σχεδόν τα 1.000 στρέμματα και προκάλεσε υποχρεωτικές εκκενώσεις. Αυτή τη στιγμή έχει οριοθετηθεί. Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας σοκάρουν από την καταστροφή που άφησε πίσω της η λαίλαπα της φωτιάς.

#kennethfire; Forward progress of the Kenneth fire has been stopped, and the fire is currently holding at 960 acres with 0% containment. Approximately 400 Firefighters will remain on scene through the night, continuing to provide structure protection and knock down hot spots.… pic.twitter.com/weH5TXs2lR — VCFD PIO (@VCFD_PIO) January 10, 2025

Η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Βεντούρα ανέφερε ότι περίπου 400 πυροσβέστες θα παραμείνουν στο σημείο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε οικοδομές. Οι εντολές για εκκένωση έχουν υποβαθμιστεί σε προειδοποιήσεις για προσοχή στην κομητεία του Λος Άντζελες, ενώ οι αντίστοιχες προειδοποιήσεις στην κομητεία Βεντούρα έχουν αρθεί.

Το 2024 η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί

AP/Ethan Swope

Καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στην Καλιφόρνια, το πρόγραμμα παρατήρησης της Γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus, αποκάλυψε ένα άλλο ορόσημο για την υπερθέρμανση του πλανήτη: το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά από τότε που άρχισαν οι καταγραφές το 1850.

Ήταν επίσης η πρώτη χρονιά που οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έφτασαν περισσότερο από 1,5°C πάνω από το προβιομηχανικό επίπεδο.

Η Συμφωνία του Παρισιού στοχεύει στη διατήρηση της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας πολύ κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και στη συνέχιση των προσπαθειών για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Η Καλιφόρνια δεν ήταν εξαίρεση. Πέρυσι, η πολιτεία των ΗΠΑ γνώρισε ένα εντυπωσιακά ζεστό καλοκαίρι. Αντιμετώπισε επίσης έλλειψη βροχόπτωσης τους τελευταίους μήνες.

Οι ξηρές συνθήκες, σε συνδυασμό με τους φυσικούς ανέμους Santa Ana, μπορούν να προκαλέσουν το είδος των ταχέως κινούμενων και επικίνδυνων εστιών πυρκαγιάς που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Λος Άντζελες και τη γειτονική κομητεία Ventura.

Τεράστια καταστροφή

AP/Ethan Swope

Μέσα σε λίγα 24ωρα, η μετεωρολογική υπηρεσία Accuweather σχεδόν τριπλασίασε την προκαταρκτική της εκτίμηση για τις συνολικές ζημιές από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμησή της, οι απώλειες θα μπορούσαν να φθάσουν τα 150 δισ. δολάρια αντί για τα 57 δισ. δολάρια. «Αυτές οι ταχύτατα κινούμενες, καθοδηγούμενες από τον άνεμο πυρκαγιές δημιούργησαν μια από τις πιο δαπανηρές καταστροφές του είδους στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ», δήλωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather Τζόναθαν Πόρτερ. Οι πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε περιοχές που φιλοξενούν μερικές από τις πιο ακριβές περιουσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ασφαλιστική βιομηχανία προετοιμάζεται επίσης για ένα μεγάλο πλήγμα, με αναλυτές από εταιρείες όπως η Morningstar και η JP Morgan να προβλέπουν απώλειες σε ασφαλισμένα άνω των 8 δισ. δολαρίων.

Νέα «πυρά» Τραμπ εναντίον των Δημοκρατικών

Ο Αμερικανός νεοεκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις πυρκαγιές επιτέθηκε ξανά με σφοδρότητα την Πέμπτη (09/01) στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, καθώς και στον απερχόμενο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Ο Γκάβιν Νιούσκαμ πρέπει να παραιτηθεί. Αυτός φταίει για όλα», έκρινε, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά, μέσω Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον κυβερνήτη ως απόβρασμα («scum»).

Σε άλλο μήνυμά του είχε ήδη καταγγείλει την «ανικανότητα» και την «κακοδιαχείριση του διδύμου Μπάιντεν/Νιούσκαμ».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν δίστασε να υποστηρίξει πως ο Γκάβιν Νιούσομ μειώνει την πρόσβαση στο νερό κι απαίτησε να «αφήσει το νερό να ρέει στην κατάξερη πολιτεία του, που πεινάει και βρίσκεται στις φλόγες» αντί να το στέλνει στον Ειρηνικό Ωκεανό».

Κατήγγειλε επίσης επ’ ευκαιρία τις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση, που χαρακτήρισε «πεταμένα λεφτά» μιλώντας για «Νέα Πράσινη Απάτη», όπως μετονόμασε το «Νέο Πράσινο Συμβόλαιο» («Green New Deal»).

Μέσω X, ο Ίλον Μασκ, αμφισβήτησε την κλιματική αλλαγή, συνδέοντας για παράδειγμα, το εύρος της καταστροφής στο Λος Άντζελες με τις πολιτικές πολυμορφίας στις προσλήψεις πυροσβεστών στο Λος Άντζελες, ή την αποστολή βοήθειας 500 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει στο παρελθόν πως αν επέστρεφε στον Λευκό Οίκο, θα στερούσε από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Νιούσομ κάθε ομοσπονδιακή βοήθεια για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος, που θα ορκιστεί την 20ή Ιανουαρίου, είχε εξάλλου υποστηρίξει πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου πως αν η καταμέτρηση των ψήφων γινόταν με τίμιο τρόπο, θα κέρδιζε την Καλιφόρνια, οχυρό των Δημοκρατικών.

Η «Golden State» πρόκρινε με καθαρή πλειοψηφία την αντίπαλό του, την Δημοκρατική απερχόμενη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, μολονότι ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος κατέγραψε αύξηση των ποσοστών του σε κάποιες περιφέρειες.

Μπάιντεν: Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα

AP/Gerald Herbert

Ο απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν αποπειράθηκε να απαντήσει την Πέμπτη (09/01), κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο.

«Υπάρχουν ανησυχίες για έλλειψη νερού», δήλωσε, προτού εξηγήσει ότι σε πολλές περιπτώσεις, εταιρείες διανομής ηλεκτρισμού διέκοψαν τη λειτουργία τμημάτων του δικτύου για να αποφευχθεί η πρόκληση νέων εστιών φωτιάς, και οι διακοπές ρεύματος αυτές δυσχεραίνουν τη λειτουργία των αντλιών νερού.

Η κατάσταση αυτή ωθεί «κακά πληροφορημένους ανθρώπους να διατυπώνουν ισχυρισμούς ή κατηγορίες», συνέχισε —έμμεση νύξη στον κ. Τραμπ—, προσθέτοντας: «στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν η ποσότητα του νερού μειώνεται, αυτό οφείλεται στο ότι η εταιρεία που παρέχει ηλεκτρισμό δεν μπόρεσε να διατηρήσει την παροχή ρεύματος».

Ακόμη, ο Μπάιντεν υπογράμμισε πως «η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν χαρακτήρισε τις πυρκαγιές που συνέχιζαν να σαρώνουν το Λος Άντζελες, τη δεύτερη μεγαλύτερη μεγαλούπολη των ΗΠΑ, ως τις πιο καταστροφικές στην ιστορία της πολιτείας της Καλιφόρνιας, υποσχόμενος ομοσπονδιακά μέσα για να τεθούν υπό έλεγχο.

«Πρόκειται για τις πιο εκτεταμένες και πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνιας», ανέφερε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που οργανώθηκε με συναρμόδιους αξιωματούχους στην προεδρία για τις φωτιές.

Ο Μπάιντεν σημείωσε πως θα ζητήσει βοήθεια από το ομοσπονδιακό Κογκρέσο και έκρινε πως τα μέλη του αμερικανικού κοινοβουλίου πρέπει να κινητοποιηθούν με τη σειρά τους για να συνεισφέρουν στην προσπάθεια να ελεγχθεί η κατάσταση.

Η Χάρις ακυρώνει το τελευταίο της ταξίδι στο εξωτερικό

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η απερχόμενη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις ακύρωσε προγραμματισμένη περιοδεία σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Γερμανία και άλλες χώρες εξαιτίας των πυρκαγιών.

Το ταξίδι, που θα άρχιζε τη 17η Ιανουαρίου, θα περιλάμβανε σταθμούς σε αεροπορική βάση στη Ρηνανία-Παλατινάτο, ομόσπονδο κρατίδιο στο δυτικό τμήμα της Γερμανίας, καθώς και βάσεις στη Σιγκαπούρη και στο Μπαχρέιν.

Όμως, εξαιτίας των «ιστορικών» πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, η Χάρις αποφάσισε να παραμείνει στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει στις προσπάθειες συντονισμού και αρωγής.

Ήδη την Τετάρτη, ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να ακυρώσει επίσκεψη που προγραμμάτιζε να κάνει στην Ιταλία.

Με πληροφορίες από BBC, Low Angeles Times, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ