Φονική πυρκαγιά στο Λος Άντζελες

Απόκοσμες εικόνες, ειδικά στην περιοχή του Πάλισεϊντς, από όπου ξεκίνησαν οι φωτιές και κάηκαν ολόκληρες συνοικίες μέχρι τη θάλασσα καταγράφονται στο Λος Άντζελες με την πύρινη λαίλαπα που συνεχίζει το καταστροφικό της έργο.

Μέχρι στιγμής, στάχτη έχουν γίνει σχεδόν 2.000 κτίρια και περισσότερα από 113.000 στρέμματα γης. Πάνω από 180.000 άνθρωποι έχουν πάρει εντολή απομάκρυνσης από τα σπίτια τους. Τα πύρινα μέτωπα πολλαπλασιάζονται με μεγάλη ταχύτητα, καθώς ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή. Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί και πολλοί οι τραυματίες.

This is not the shooting of any Hollywood movie but a video of Los Angeles where the whole city is burning in fire, the forests have been destroyed and turned into barren land.#LosAngeles #LosAngelesWildfirespic.twitter.com/Nu59uQRxnD