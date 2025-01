Φονικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια

Ανυπολόγιστο είναι το μέγεθος της καταστροφής από τις φονικές πυρκαγιές που πλήττουν την Καλιφόρνια τα τελευταία εικοσιτετράωρα, όπως φαίνεται και από τις δορυφορικές φωτογραφίες.

Μέχρι στιγμής πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο αριθμός των νεκρών υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη μεγαλύτερος, προειδοποίησε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Λούνα, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει «πολύ ασταθής».

Ειδικότερα, δορυφορικές εικόνες έδειξαν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά στο Pacific Palisades, η οποία έκαψε περισσότερα από 15.000 στρέμματα και άφησε την ακτογραμμή κατά μήκος της διάσημης γειτονιάς του Μαλιμπού μαύρη από τις στάχτες και τα σπίτια κατά μήκος της παραλίας επίσης στάχτες.

Και στο Pacific Palisades όμως το μέγεθος της καταστροφής είναι επίσης τεράστιο. Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας δήλωσε ότι πυροσβέστες από όλη την Καλιφόρνια και από αλλού έφτασαν για να βοηθήσουν μαζί με τις αεροπορικές επιχειρήσεις που έσβηναν τις φλόγες.

Πηγή: AP Photo / Maxar Technologies

Περισσότερες από 1.000 κατασκευές καταστράφηκαν, ενώ περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τις οικίες τους στην Καλιφόρνια, καθώς οι φωτιές κινούνται με ταχύτητα και καίνε γύρω από το Λος Άντζελες, περικυκλώνοντας την πόλη.

Πηγή: AP Photo / Maxar Technologies

Η εντολή εκκένωσης που δόθηκε από τις Αρχές για την προστασία των πολιτών, με αποτέλεσμα να προκληθεί «χάος» στους δρόμους, πολλοί οδηγοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους και να απομακρυνθούν με τα πόδια.

Μπουλντόζες βοήθησαν στο να αντιμετωπιστεί το μποτιλιάρισμα που δημιουργήθηκε στην κεντρική λεωφόρο, που είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στις ακτές του Λος Άντζελες. Οι μπουλντόζες βοήθησαν στο να απομακρυνθούν τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα για να περάσουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: AP Photo / Maxar Technologies

Μάλιστα, χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά ενώ τα σχολεία δεν λειτουργούν και έχουν αναβληθεί όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις.

Η χειρότερη πυρκαγιά θεωρείται αυτή στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, όπου ζουν διάφορες διασημότητες.

Η φωτιά εκεί εκδηλώθηκε την Τρίτη (07/01) και είχε κατακάψει σχεδόν 65.000 στρέμματα ως την Τετάρτη. Στο πέρασμά τους, οι φλόγες κατέστρεψαν κάπου 1.000 κτίρια, δήλωσε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος της κομητείας του Λος Άντζελες Άντονι Μαρόνι, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη.

A friend in LA just took this video pic.twitter.com/WJBWCHmCUs — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025

«Δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση», είπε με απόγνωση ο επικεφαλής του τοπικού πυροσβεστικού σώματος Μαρόνι.

Malibu’s iconic sand castles are crumbling… one at a time. This has been a numbing and terrifying 14 hours in California history. pic.twitter.com/JmHym7tyQK — Jonathan Vigliotti 🐋 (@JonVigliotti) January 8, 2025

Στην Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες, όπου οι φλόγες διένυσαν κάπου 43.000 στρέμματα αφότου εκδηλώθηκε πυρκαγιά την Τρίτη (07/01), ο Γουίλιαμ Γκονσάλες επέστρεψε την Τετάρτη (08/01) στο σπίτι του, από όπου είχε φύγει εσπευσμένα. Είπε πως «τα χάσαμε σχεδόν όλα: οι φλόγες καταβρόχθισαν τα όνειρά μας. Δεν απομένουν πλέον παρά μόνο στάχτες εδώ».

Pray for California and everyone affected by the Palisades fires.



Please stop politicizing this tragedy without understanding the facts. Fires in this area are rare and occurred unexpectedly—let’s focus on supporting those in need, not misinformation.pic.twitter.com/2cUqLVnxSi — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 8, 2025

Πελώρια νέφη καπνού υψώνονται στους αιθέρες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, όπου η οσμή καμένου είναι πανταχού παρούσα.

Total destruction in Malibu. These were beachfront homes on Pacific Coast Highway. #palisadesfire pic.twitter.com/DhQnJMmoUW — Liz Kreutz (@LizKreutzNews) January 8, 2025

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό, καθώς τρεις δεξαμενές που τροφοδοτούν τους πυροσβέστες άδειασαν.

Update: Vice President Kamala Harris' Brentwood neighborhood is now part of the expanded evacuation zone for the #PalisadesFire. pic.twitter.com/JTM9kL2JOe — Daniel Miller (@DanielNMiller) January 8, 2025

«Το να προσπαθείς να πολεμήσεις αυτές της πυρκαγιές με τα αστικά συστήματα ύδρευσης είναι αληθινή πρόκληση», παραδέχτηκε η Τζάνις Κινόνες, στέλεχος της δημοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και ηλεκτροδότησης της μεγαλούπολης (LADWP).

Οι θερμοί άνεμοι γνωστοί με την ονομασία Σάντα Άνα, συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλιφορνέζικου χειμώνα, αναμενόταν να πνέουν με ριπές που θα έφθαναν ακόμη και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα την Τετάρτη, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), εξαπλώνοντας τις φλόγες και εγείροντας «θανάσιμο κίνδυνο».

Πέρα από τους ανέμους, ο μετεωρολόγος Ντάνιελ Σουέιν επισήμανε «την έλλειψη βροχής και την αφύσικη ζέστη και ξηρασία εδώ και έξι μήνες» για να εξηγήσει τις πυρκαγιές εν μέσω του Ιανουαρίου.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν επίσης σε άλλα δυο μέτωπα, γύρω από τη Σάντα Κλαρίτα και στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο.

NEW: Beachfront homes in Malibu, California completely gone after getting ravaged by fires.



The city of Malibu is urging all residents, even those not under evacuation orders, to get ready to leave.



“We dealt with winds gusts up to 100 miles per hour last night,” said Los… pic.twitter.com/xYWoZbXUNe — Collin Rugg (@CollinRugg) January 8, 2025

Πολιτική διαμάχη

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επισκέπτεται την Καλιφόρνια, μετέβη σε μονάδα της πυροσβεστικής στη Σάντα Μόνικα. Υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί για όσο χρειαστεί, προκειμένου να ελεγχθούν οι πυρκαγιές.

Μέσω Truth Social ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του καταφέρθηκε εναντίον του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, του Γκάβιν Νιούσομ. Τον κατηγόρησε πως είναι ο κύριος υπεύθυνος γι' αυτήν την αληθινή καταστροφή και υποστήριξε, πως όσα υποφέρει η πολιτεία οφείλονται στις πολιτικές του για την προστασία του περιβάλλοντος.

AP/Eugene Garcia

Οι χειμερινές μεγάλες πυρκαγιές είναι πολύ σπάνιες στην Καλιφόρνια. Η βάση δεδομένων για τις καταστροφές του πανεπιστημίου της Λουβαίνης δεν συμπεριλαμβάνει παρά μόλις δύο από το 2000, την «Thomas Fire» το 2017 (κατέκαψε 1.102 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και την «Gavilan Fire» το 2002, λιγότερο εκτεταμένη (23 τετραγωνικά χιλιόμετρα), που όμως προκάλεσε μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων και τραυματισμούς.

Επιστήμονες δεν παύουν να προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή κάνει πολύ συχνότερα μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία και θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Η πυροσβεστική του Λος Άντζελες διέταξε να απομακρυνθούν εσπευσμένα κάτοικοι στην καρδιά του Χόλιγουντ

AP/Ethan Swope

Οι Αρχές διέταξαν την Τετάρτη (07/01) κατοίκους της ιστορικής συνοικίας του Χόλιγουντ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας νέας πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στους λόφους της, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη Hollywood Boulevard.

«Άμεση απειλή για τη ζωή. Δίνεται υποχρεωτική εντολή οι κάτοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα άμεσα. Η πρόσβαση του κοινού στην περιοχή απαγορεύεται», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πόλης του Λος Άντζελες, παραθέτοντας χάρτη ο οποίος περιλαμβάνει τομείς της φημισμένης συνοικίας, καρδιάς της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

Ο Μπάιντεν ακύρωσε το ταξίδι του στην Ιταλία

AP/Gerald Herbert

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ακύρωσε το αποχαιρετιστήριο ταξίδι που ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει την Πέμπτη (09/01) στην Ιταλία εξαιτίας των πυρκαγιών, όπως ενημέρωσε την Τετάρτη (08/01) ο Λευκός Οίκος.

«Ο Μπάιντεν, συνάντησε μέλη του πυροσβεστικού σώματος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, και έλαβε την απόφαση να ακυρώσει το προσεχές ταξίδι του στην Ιταλία για να επικεντρωθεί στη διαχείριση του συνόλου της αντίδρασης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος προγραμμάτιζε να επισκεφθεί την Ιταλία από την Πέμπτη (09/01) ως την Κυριακή (12/01), κάνοντας πιθανόν το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό προτού επιστρέψει στην εξουσία ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ στις 20/01.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους σχεδίαζε να συναντηθεί με τον πάπα Φραγκίσκο, με τον Ιταλό ομόλογό του Σέρτζο Ματαρέλα και με την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι.

Ζημιές ύψους 52 δισ. δολαρίων υπολογίζονται από τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο Λος Άντζελες κατατάσσονται στις χειρότερες φυσικές καταστροφές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ποτέ οι ΗΠΑ.

Αναφορικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των πυρκαγιών, μια προκαταρκτική εκτίμηση φαίνεται πως κατατάσσει τις εν λόγω πυρκαγιές μεταξύ των πιο δαπανηρών φυσικών καταστροφών στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι πυρκαγιές που καίνε γύρω από τη Σάντα Μόνικα και το Μαλιμπού καταστρέφουν μερικά από τα πιο ακριβά ακίνητα στις ΗΠΑ, επηρεάζοντας περιοχές όπου η μέση αξία των σπιτιών υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την AccuWeather. Η καταστροφή θα προκαλέσει πιθανότατα ζημιές και οικονομικές απώλειες ύψους 52 έως 57 δισ. δολαρίων, ανέφερε η AccuWeather.

Σημειώνεται ότι, ο τυφώνας Κατρίνα του 2005 αποτελεί την πιο δαπανηρή φυσική καταστροφή στις ΗΠΑ, με εκτιμώμενο κόστος 200 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας που χρονολογούνται από το 1980. Οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια το 2018, συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς Camp Fire, προκάλεσαν ζημιές ύψους 30 δισ. δολαρίων.

Εκτός από το ανθρώπινο κόστος και τις υλικές ζημιές στο Λος Άντζελες, πιθανότατα θα υπάρξουν και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία λόγω του καπνού, καθώς και ένα πλήγμα στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής, πρόσθεσε η AccuWeather.

«Πρόκειται ήδη για μία από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνιας», δήλωσε ο Τζόναθαν Πόρτερ, επικεφαλής μετεωρολόγος της AccuWeather.

«Εάν καεί μεγάλος αριθμός πρόσθετων κατοικιών τις επόμενες ημέρες, μπορεί να γίνει η χειρότερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Καλιφόρνιας με βάση τον αριθμό των καμένων κατασκευών και τις οικονομικές απώλειες», πρόσθεσε.