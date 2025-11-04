Παγκόσμιες εταιρείες τροφίμων και συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των Nestle, PepsiCo και Unilever, έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν για τη μείωση της χρήσης πλαστικών και να προωθήσουν τη θέσπιση κανονισμών μετά την αποτυχία των συνομιλιών του ΟΗΕ τον Αύγουστο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας στις συνομιλίες του ΟΗΕ στη Γενεύη έσβησε τις ελπίδες για την αντιμετώπιση μιας βασικής πηγής ρύπανσης και άφησε πολλούς υποστηρικτές των περιορισμών απαισιόδοξους όσον αφορά την επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας όσο ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι εταιρικές συμμαχίες που επιδιώκουν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη βρίσκονται υπό πίεση, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί μια σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία του κλίματος. Παρόλο που δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους, η Ατζέντα για τα Πλαστικά για τις Επιχειρήσεις 2030, που δημοσιεύθηκε από το Ίδρυμα Ellen MacArthur, θα μπορούσε να δώσει στους υποστηρικτές της βιωσιμότητας κάποιο λόγο για αισιοδοξία.

«Είναι σίγουρα ενθαρρυντικό να βλέπουμε πολυεθνικές εταιρείες να αναλαμβάνουν εκ νέου δημόσια δέσμευση για τα πλαστικά, αλλά η αξιοπιστία εξαρτάται πλέον από τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι από νέες υποσχέσεις», δήλωσε στο Reuters η Κέλι Κούπερ, σύμβουλος βιωσιμότητας και συν-συγγραφέας μιας μελέτης του Χάρβαρντ σχετικά με τον αντίκτυπο των πολιτικών αλλαγών στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Η Κούπερ και ο συν-συγγραφέας Νιλ Χόκινς, σύμβουλος και ερευνητικός σύμβουλος στο Χάρβαρντ, έγραψαν στο Harvard Business Review ότι οι εταιρικές συμμαχίες για την κλιματική αλλαγή.

Η πλειονότητα των 75 εταιρειών που συμμετείχαν στη μελέτη τους επιδίωκαν να μειώσουν την πολιτική τους έκθεση και να αποφύγουν την αντίδραση των ακτιβιστών, περιορίζοντας τα δημόσια σχόλια σχετικά με την πρόοδο της βιωσιμότητας, μια στρατηγική γνωστή ως «greenhushing», έγραψαν.



Οι εταιρείες μπορεί να είναι λιγότερο πρόθυμες να διαφημίσουν το έργο τους στον τομέα της βιωσιμότητας, δήλωσε στο Reuters ο Ρομπ Οψόμερ, εκτελεστικός διευθυντής για τα πλαστικά στο Ίδρυμα Έλεν Μακάρθουρ, αλλά οι υπογράφοντες της παγκόσμιας δέσμευσης, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των πλαστικών συσκευασιών παγκοσμίως, τριπλασίασαν τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών μεταξύ 2018 και 2024, ξεπερνώντας κατά πολύ την παγκόσμια αγορά.



Η δέσμευση, η οποία απαιτεί συνεργατική δράση μεταξύ των εταιρειών, είναι σημαντική για την προώθηση της προόδου και για να δείξει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής τα επόμενα πέντε χρόνια ότι οι λύσεις μπορούν να κλιμακωθούν και ότι η αγορά είναι έτοιμη για αποτελεσματική ρύθμιση, πρόσθεσε ο Οψόμερ.