Οι πρώην όμηροι της Χαμάς αποκαλύπτουν τη φρίκη της αιχμαλωσίας: Δύο χρόνια βασανιστηρίων και απομόνωσης

Πληροφορίες αναφορικά με τις κακουχίες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Γάζα μοιράστηκαν οι πρόσφατα απελευθερωμένοι όμηροι, σύμφωνα με αναφορές των ισραηλινών ΜΜΕ.

Τα αδέλφια Κούνιο

Σύμφωνα με το Channel 12, ο Αριέλ Κούνιο κρατούνταν ολομόναχος κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του, ενώ ο αδελφός του, Νταβίντ, βρισκόταν μαζί με τους Νιμρόντ Κοέν και Εϊτάν Χορν σε διαφορετικά υπόγεια τούνελ. Ο Νταβίντ δεν είχε καμία πρόσβαση σε ειδήσεις ή ενημέρωση.

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν

Ο Γκάλι και ο Ζιβ Μπέρμαν κρατήθηκαν χωριστά και αποκόπηκαν από κάθε πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Οι δύο άνδρες φέρεται να κρατήθηκαν στην ίδια πόλη και δεν τους είχε καν ανακοινωθεί ότι θα επανενώνονταν τελικά σήμερα.

Ελκάνα Μπόχμποτ

Ο Ελκάνα Μπόχμποτ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του σε αιχμαλωσία, αλυσοδεμένος σε τούνελ, όπου έχασε κάθε αίσθηση του χρόνου και του χώρου.

Ματάν Άγκρεστ

Ο Ματάν Άγκρεστ υποβλήθηκε σε θεραπεία για τραυματισμούς στα δάχτυλα και τα χέρια του χωρίς αναισθησία, γεγονός που του προκάλεσε περαιτέρω ιατρικά προβλήματα. Σε αντίθεση με άλλους ομήρους, ο Ματάν είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί περιστασιακά βίντεο από την Πλατεία των Ομήρων, όπου άκουγε τους αγαπημένους του να μιλάνε.

Αβινάταν Ορ

Ο Αβινατάν Ορ, ο οποίος επανενώθηκε με τους αγαπημένους του τη Δευτέρα, κρατούνταν σε ένα στρατόπεδο στο κέντρο της Γάζας. Εκεί οι τρομοκράτες τον άφησαν να λιμοκτονήσει και, σύμφωνα με την αρχική ιατρική έκθεση, έχασε το 30-40% του σωματικού του βάρους,

Εβιάταρ Ντέιβιντ

Ο πατέρας του Εβιάταρ Ντέιβιντ δήλωσε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι ο γιος του υπέστη ψυχολογική και σωματική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του. Πριν από δύο μήνες χωρίστηκε από τον συγκρατούμενό του, Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Αλόν Οχέλ

Ο Αλόν Οχέλ ήταν αλυσοδεμένος στο ίδιο τούνελ για σχεδόν και τα δύο χρόνια της αιχμαλωσίας του και μεταφέρθηκε μόνο μία φορά σε νέο τούνελ πριν από 40 ημέρες.

Οι IDF ανέφεραν ότι η μετακίνηση αυτή έγινε με σκοπό να τον χρησιμοποιήσουν ως ανθρώπινη ασπίδα για να εμποδίσουν τον στρατό να καταλάβει την πόλη.

