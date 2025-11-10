Μοιάζει με ζώνη του Λυκόφωτος. Οι ειδήσεις του BBC ξεκινούν και περιγράφουν την κατάσταση για το BBC. «Μεγάλη κρίση του εθνικού σταθμού της χώρας καθώς παραιτήθηκαν δύο μεγάλα στελέχη μετά τα ερωτήματα που τέθηκαν για την αμεροληψία του ραδιοτηλεοπτικού φορέα», ανακοινώνει μια από τις παρουσιάστριες του BBC, ενώ αυτός είναι και ο βασικός τίτλος σήμερα των περισσότερων βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Τιμ Ντέιβι, ο Γενικός Διευθυντής του σταθμού αλλά και η Ντέμπορα Τέρνες, η διευθύνουσα σύμβουλος του τμήματος ειδήσεων του BBC, είναι οι δύο άνθρωποι που τελικά παραιτήθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής.

Το παραποιημένο βίντεο Τραμπ, ο Λίνεκερ και η Γάζα

Όπως αναφέρει η DW, όλα ξεκίνησαν από ένα υπόμνημα 19 σελίδων του πρώην ανεξάρτητου συμβούλου Μάικλ Πρέσκοτ προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σταθμού, το οποίο ανέφερε αναλυτικά λάθη του BBC σε ρεπορτάζ του, επιπρόσθετα με παρατηρήσεις. Μόλις μία εβδομάδα πριν, αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα Telegraph και ο ασκός του Αιόλου άνοιξε.

Το «κερασάκι στην τούρτα» μοιάζει να ήταν ένα ντοκιμαντέρ του BBC Panorama, νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της παραπάνω επιστολής, το ντοκιμαντέρ έκοψε και ένωσε δύο τμήματα ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, με το τελικό βίντεο να επισημαίνεται ως «παραπλανητικά μονταρισμένο» για το κοινό. Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος να φαίνεται ότι λέει στους υποστηρικτές του, «να πάμε στο Καπιτώλιο και να πολεμήσουμε με όλη μας τη δύναμη», κάτι το οποίο δε συνέβη στην πραγματικότητα.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Στην επιφάνεια ήρθαν και άλλα ζητήματα σκανδάλων και λαθών που ταλανίζουν το BBC. Στην επιτροπή κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων του ραδιοτηλεοπτικού φορέα, συζητήθηκε η κάλυψη του πολέμου στη Γάζα, με το BBC Arabic να μπαίνει κυρίως στο στόχαστρο, για ντοκιμαντέρ το οποίο παρουσιάστηκε στον σταθμό από γιο αξιωματούχου της Χαμάς αλλά και ζητήματα που αφορούν την τρανς κοινότητα. Ακόμα υπενθυμίζεται ότι ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC, Χιου Έντουαρντς, είχε κατηγορηθεί για κατοχή εικόνων παιδικής πορνογραφίας ενώ η εμπιστοσύνη του κοινού κλονίστηκε και από τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο σταθμός την υπόθεση του εμβληματικού παρουσιαστή και ποδοσφαιριστή, Γκάρι Λίνεκερ.