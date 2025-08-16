Κίεβο: Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απώθησαν τα ρωσικά στρατεύματα κατά 2 χλμ στο μέτωπο του Σούμι

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε το Σάββατο ότι απώθησε τις ρωσικές δυνάμεις κατά περίπου 2 χιλιόμετρα (1,2 μίλια) σε τμήμα του μετώπου Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία, η οποία ελέγχει λίγο πάνω από 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή, σύμφωνα με το ουκρανικό πρόγραμμα χαρτογράφησης του πεδίου μάχης DeepState.

«Οι Ουκρανοί στρατιώτες συνεχίζουν τις ενεργές πολεμικές επιχειρήσεις για να καταστρέψουν τον εχθρό και να απελευθερώσουν τους οικισμούς μας», έγραψε στο Facebook το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

Πρόσθεσε ότι οι μάχες μαίνονται κοντά στα χωριά Ολεξίιβκα και Γιουνάκιβκα, τα οποία απέχουν 5 και 7 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα αντίστοιχα.

Η πορεία των επιχειρήσεων στο πεδίο της μάχης αποκτά όλο και μεγαλύτερη πολιτική σημασία, καθώς η Ουκρανία βρίσκεται σε κρίσιμη διπλωματική φάση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τις προσπάθειές του να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αυτός και ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχαν «αποφασίσει» ότι δεν πρέπει να υπάρξει εκεχειρία και ότι θα επικεντρωθούν σε μια γρήγορη συμφωνία για τον τερματισμό της σύρραξης που μαίνεται από το 2022.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ρωσικά στρατεύματα προχώρησαν έως και 10 χιλιόμετρα κοντά στη Ντομπροπίλια, στην ανατολική Ουκρανία, προκαλώντας φόβους για ευρύτερη προέλαση που θα απειλούσε βασικές πόλεις. Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε αργότερα ότι κατάφερε να σταματήσει την επίθεση και να απωθήσει τους Ρώσους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη ρωσική ώθηση ως μια αποτυχημένη προσπάθεια της Μόσχας να επιδείξει ισχύ ενόψει της συνόδου κορυφής Πούτιν–Τραμπ, την Παρασκευή στην Αλάσκα. Σε δήλωσή του το Σάββατο προέβλεψε περισσότερες τέτοιες προσπάθειες:

«Αναμένουμε ότι τις επόμενες ημέρες ο ρωσικός στρατός μπορεί να προσπαθήσει να αυξήσει την πίεση και τα χτυπήματα εναντίον ουκρανικών θέσεων, προκειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκότερες πολιτικές συνθήκες για συνομιλίες», είπε.