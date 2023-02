Σεισμός Τουρκία - Συρία

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την Τουρκία καθώς τα σωστικά συνεργεία καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό επιζώντων από τις ισοπεδωμένες, από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς της περασμένης Δευτέρας, πόλεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας, οι νεκροί έχουν φτάσει στις 22.327 ενώ πάνω από 80.000 έχουν τραυματιστεί. Σε τουλάχιστον 3.553 υπολογίζονται τα θύματα του Εγκέλαδου στη Συρία.

#BREAKING Death toll from Monday's powerful earthquakes in southern Türkiye climbed to 22,327, says country's health minister pic.twitter.com/7Rh8nMGXyU — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Από τους σεισμούς με επίκεντρο την επαρχία του Καχραμανμαράς, επηρεάστηκαν 13 εκατομμύρια άνθρωποι σε 10 επαρχίες, μεταξύ των οποίων, των Αδάνων, Αντιγιαμάν, Ντιγιάρμπακιρ, Γκαζιαντέπ, Χατάι, Κιλίτς, Μαλάτια, Οσμάνιγιε και Σανλιούρφα.

Αντιόχεια: Η ΕΜΑΚ επιχειρεί για να σώσει 24χρονη αθλήτρια

Σε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό μιας 24χρονης αθλήτριας βόλεϊ στην Αντιόχεια συμμετέχει από το μεσημέρι του Σαββάτου η ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 133 και πλέον ώρες από την βιβλική καταστροφή, η κοπέλα έστειλε σήμα κινδύνου με sms, λέγοντας ότι βρίσκεται στο κενό κάτω από τη σκάλα του διαμερίσματος της εξαόροφης πολυκατοικίας στην οποία διέμενε και έχει ισοπεδωθεί.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στο ίδιο βουνό από χαλάσματα, αλλά σε άλλο σημείο, υπήρξαν ίχνη ζωής ενός αγοριού, όπως είπε ο πατέρας του.

Επιχειρούν 25 διασώστες από την 1η και 2η ΕΜΑΚ, 5 άτομα ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ, ενώ συμμετέχουν μεταξύ άλλων ένα σωστικό συνεργείο από την Βραζιλία και δύο από την Τουρκία. Τα γεώφωνα εντόπισαν ήχους ενώ τα σκυλιά οσμίστηκαν ίχνη ζωής, μεταδόθηκε νωρίτερα.

Συνεχίζονται τα «θαύματα»

Τα συνεργεία διάσωσης το Σάββατο ανέσυραν περισσότερους επιζώντες, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων οικογενειών, από κτίρια που γκρεμίστηκαν παρά τις ελπίδες που εξασθενούν καθώς ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τις 25.000.

Το βράδυ του Σαββάτου, οι Ισπανοί πεζοναύτες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν επτάχρονο στο Ισκεντερούν.

Spanish Marines save 7-year-old boy from under rubble https://t.co/sp77fGJxNq pic.twitter.com/TWpKJTzHdU — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Νωρίτερα, είχε ανασυρθεί ζωντανή μια επτάχρονη που είχε παγιδευτεί για 131 ώρες.

7-year-old girl Belen, who was trapped under rubble in the earthquake in Hatay, was rescued after 131 hours



🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvoAcc pic.twitter.com/YtTBmuVXtq — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Δραματικές διασώσεις μεταδίδονται από την τουρκική τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης της οικογένειας Ναρλί στο κέντρο του Καχραμανμάρας 133 ώρες μετά τον σεισμό. Πρώτη σώθηκε μια 12χρονη και μετά και οι δύο γονείς της.

📍Kahramanmaraş



Enkaz altında kalan Nehir Naz Narlı, 3 saatlik yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından 133 saat sonra sağ çıkarıldı. pic.twitter.com/riAn1Sw8kC — MediaTick (@mediattick) February 11, 2023

Aκολούθησε η διάσωση μιας πενταμελούς οικογένειας στην πόλη Νουρνταγκί, στην επαρχία Γκαζιαντέπ. Οι διασώστες επευφημούσαν και φώναζαν: «Ο Θεός είναι μεγάλος» καθώς το τελευταίο μέλος της οικογένειας, ο πατέρας, μεταφέρθηκε σε ασφάλεια.

Ένα μωρό δύο μηνών διασώθηκε μετά από 128 ώρες στα χαλάσματα.

👶2-month-old baby rescued from quake rubble after 128 hours in debris



🚑The baby survived the deadly disaster and was immediately taken to the hospital for medical checks



🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE https://t.co/t7yLEhhhwL pic.twitter.com/65ZpKXbkhx — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Το πρωί του Σαββάτου διασώστες στην Τουρκία ανέσυραν δύο γυναίκες ζωντανές από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων όπου παρέμειναν επί 122 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας.

Μία από τις διασωθείσες, η 70χρονη Μενεκσέ Ταμπάκ, εντοπίστηκε σε κατεστραμμένα κτίριο στην επαρχία Καχραμανμαράς και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Old woman Umit Gulcicek is miraculously rescued alive from the rubbles of a collapsed building in Antakya district 130 hours after earthquakes



🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/d63u7yHsOB — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Στο Ντιγιάρμπακιρ ανασύρθηκε τραυματισμένη από τα συντρίμμια κτιρίου η 55χρονη Μασαλάχ Τσιτσέκ, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Τα σωστικά συνεργεία έβγαλαν από τα ερείπια στην επαρχία Γκαζίαντεπ έναν πατέρα και τον ανάπηρο γιο του, αφού έμειναν εγκλωβισμένοι επί 115 ώρες.

Στην ίδια επαρχία, η 25χρονη Μπούσρα Αλμούσα διασώθηκε 119 ώρες μετά τον σεισμό.

Στην περιοχή Σαμαντάγκ της επαρχίας Χατάι οι διασώστες έσκυβαν πάνω σε κομμάτια τσιμέντου και ψιθύριζαν «ινσαλάχ» (Θεού θέλοντος), καθώς έψαχναν στα συντρίμμια για ένα 10 ημερών βρέφος, το οποίο ανέσυραν ζωντανό, σχεδόν 90 ώρες μετά τον σεισμό.

Με τα μάτια του ορθάνοικτα ο Γιαγκίζ Ουλάς τυλίχθηκε σε μια κουβέρτα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο εκστρατείας. Οι διασώστες ανέσυραν ζωντανή και τη μητέρα του, σύμφωνα με τα βίντεο που μεταδόθηκαν.

Διασώστες καταπλακώθηκαν από συντρίμμια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο το οποίο δείχνει δύο Τούρκους διασώστες να καταπλακώνονται από συντρίμμια στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν επιζώντες στο Χατάι.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Sabah», οι διασώστες εγκλωβίστηκαν κάτω από τα χαλάσματα ενός σπιτιού που κατέρρευσε πάνω τους, ωστόσο, με τη βοήθεια συναδέλφων τους απεγκλωβίστηκαν λίγη ώρα μετά και είναι καλά στην υγεία τους.

ΠΟΥ: Σχεδόν 26 εκατ. άνθρωποι μπορεί να έχουν πληγεί από τους σεισμούς

Σχεδόν 26 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πληγεί από τους σεισμούς που συγκλόνισαν αυτή την εβδομάδα την Τουρκία και τη Συρία, όπου δεκάδες μονάδες υγείας υπέστησαν ζημιές, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απευθύνοντας έκκληση για χρηματοδότηση.

Ο ΠΟΥ ζητεί έκτακτη οικονομική βοήθεια ύψους 42,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη των άμεσων υγειονομικών αναγκών.

Νωρίτερα την εβδομάδα αυτή, ο ΠΟΥ, ο οποίος αποδέσμευσε ήδη 16 εκατομμύρια δολάρια από το ταμείο του έκτακτης ανάγκης, είχε υπολογίσει σε 23 εκατομμύρια τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να είναι εκτεθειμένοι μετά τους σεισμούς και την καταστροφή που προκάλεσαν.

Σήμερα, ο αριθμός αυτός αυξάνεται στα 26 εκατομμύρια -- 15 εκατομμύρια στην Τουρκία και σχεδόν 11 εκατομμύρια στη Συρία.

Μεταξύ αυτών, περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι θεωρούνται ιδιαίτερα "ευάλωτοι", από τους οποίους σχεδόν 350.000 ηλικιωμένοι και περισσότερα από 1,4 εκατομμύριο παιδιά.

Στην Τουρκία, ο ΠΟΥ εκτιμά ότι περισσότερα από 4.000 κτίρια κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια των σεισμών και ότι 15 νοσοκομεία υπέστησαν μερικές ή μεγάλες ζημιές.

Στη Συρία, όπου το σύστημα υγείας έχει ήδη γονατίσει από τα 12 χρόνια πολέμου, τουλάχιστον 20 μονάδες υγείας στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νοσοκομείων, υπέστησαν ζημιές.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι έστειλε την Πέμπτη 37 τόνους ιατρικού υλικού για τη φροντίδα τραυμάτων και για έκτακτα χειρουργεία στην Τουρκία, ενώ 35 τόνοι έφθασαν στη Συρία την Παρασκευή.

"Θα χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία και την περίθαλψη 100.000 ανθρώπων όπως και για να πραγματοποιηθούν 120.000 επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις στις δύο χώρες", διευκρίνισε ο ΠΟΥ, προσθέτοντας ότι μια τρίτη πτήση με παρόμοιο φορτίο αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα στη Συρία.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους έφτασε το Σάββατο στο Χαλέπι, στη Συρία, που επλήγη σκληρά από τον σεισμό.

Με πληροφορίες από Anadolu, Reuters, ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

