Σεισμός Τουρκία - Συρία

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Τουρκία, ανασύροντας και σήμερα Σάββατο, ανθρώπους ζωντανούς από τα χαλάσματα, πέντε ημέρες μετά τον πιο καταστροφικό σεισμό στη γειτονική χώρα από το 1939. Με τις ελπίδες πάντως για τον εντοπισμό επιζώντων να μειώνονται συνεχώς.

Στους 21.848 ανέρχονται οι νεκροί στην Τουρκία ενώ σε τουλάχιστον 3.553 υπολογίζονται τα θύματα του Εγκέλαδου στη Συρία.

At least 3,553 people killed and thousands injured in Syria from a series of powerful earthquakes centered in southern Türkiye that jolted the wider region early on Monday, according to figures compiled https://t.co/YdLWbcmpwz pic.twitter.com/CH7KmLspnG — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Μεγάλη κοινή επιχείρηση της ελληνικής διασωστικής αποστολής μαζί με άλλες διεθνείς αποστολές πραγματοποιείται από το μεσημέρι του Σαββάτου στα ερείπια κτιρίου στην Αντιόχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο καθώς ακούστηκαν φωνές από τα συντρίμμια.

Συγκεκριμένα, από πλευράς της ελληνικής αποστολής, επιχειρούν 25 διασώστες από την 1η και 2η ΕΜΑΚ, ένας σκύλος, πέντε άτομα ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ, ενώ συμμετέχουν μεταξύ άλλων ένα σωστικό συνεργείο από Βραζιλία και δύο από την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποστολές έκαναν κάθετη διείσδυση σε δύο διαφορετικά σημεία χρησιμοποιώντας τα γεώφωνα και τα διασωστικά σκυλιά.

Όπως έγινε γνωστό στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την Πυροσβεστική, υπάρχει αισιοδοξία ότι πιθανόν να βρεθούν επιζώντες καθώς τα γεώφωνα εντόπισαν φωνές ενώ τα σκυλιά οσμίστηκαν ίχνη ζωής.

Ερντογάν: Τρεις φορές ισχυρότεροι σεισμοί από αυτόν του 1999

Στους 21.848 ανέρχονται οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στη νότια Τουρκία, όπως ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι αρχές στη Συρία έχουν ανακοινώσει 3.553 νεκρούς.

Όπως τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος που επισκέφθηκε το Σάββατο τη Σανλιούρφα, οι σεισμικές δονήσεις της περασμένης Δευτέρας (ο κύριος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ και ο μετασεισμός των 7,6 Ρίχτερ) ήταν τρεις φορές ισχυρότερες από τον σεισμό του 1999 στο Ιζμίτ (7,6 Ρίχτερ), από τον οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 18.000 άνθρωποι.

#BREAKING Death toll from Monday's powerful earthquakes in southern Türkiye climbed to 21,848, says President Erdogan pic.twitter.com/Cw5rRsTE7t — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

#BREAKING Monday's powerful earthquakes in southern Türkiye were 3 times stronger than 1999 Marmara earthquake in northwestern Türkiye, says President Erdogan pic.twitter.com/uBZqGNEn3N — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Παράλληλα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα εναντίον όσων εμπλέκονται σε λεηλασίες και άλλα εγκλήματα στην περιοχή που επλήγη από τους καταστροφικούς σεισμούς αυτής της εβδομάδας, καθώς το ζήτημα της ασφάλειας εκεί ήρθε στο επίκεντρο.

«Έχουμε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη ζώνη καταστροφής. «Αυτό σημαίνει ότι, από εδώ και στο εξής, οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε λεηλασίες ή απαγωγές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το σταθερό χέρι του κράτους βρίσκεται στην πλάτη τους», υπογράμμισε.

LIVE: Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan speaks in Sanliurfa on #TurkiyeQuakes

https://t.co/Rsb8D0xGOT — PresserWatch (@PresserWatch) February 11, 2023

Την Παρασκευή είχε παραδεχθεί ότι υπήρξαν λεηλασίες σε ορισμένες περιοχές.

Η ασφάλεια στη ζώνη του σεισμού έχει έρθει στο επίκεντρο, αφού η ειδική μονάδα του αυστριακού στρατού ανέστειλε τις επιχειρήσεις διάσωσης εκεί λόγω της «ολοένα και πιο δύσκολης κατάστασης ασφαλείας», όπως την χαρακτήρισε ο εκπρόσωπός του.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια είναι μη κατοικήσιμα σε όλη τη νότια Τουρκία και ότι οι αρχές θα ξεκινήσουν σύντομα τη διαδικασία ανοικοδόμησης.

«Έχουμε προγραμματίσει να ανοικοδομήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια. Θα αρχίσουμε να λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα μέσα σε λίγες εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε όλες τις «φιλικές χώρες», που όπως είπε, «έδειξαν αλληλεγγύη στο τουρκικό έθνος» με την αποστολή ομάδων έρευνας και διάσωσης μετά τους ισχυρούς σεισμούς.

#URGENT President Erdogan expresses gratitude to all 'friendly' countries showing solidarity with Turkish nation by sending search and rescue teams after massive quakes pic.twitter.com/voAH481KgH — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Πάντως, η οργή των σεισμόπληκτων εναντίον υπουργών και βουλευτών του AKP ξεχειλίζει, όπως καταγράφεται σε βίντεο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Στο Ντιγιαρμπακίρ ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγ αποδοκιμάστηκε έντονα από τους πολίτες.

📌Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem için gittiği Diyarbakır'da yurttaşlar tarafından yuhalandı. pic.twitter.com/ZXzSDzu6lB — 23 DERECE (@yirmiucderece) February 10, 2023

Μια οργή που φαίνεται να είναι απολύτως δικαιολογημένη καθώς αποκαλύπτεται ότι πολλά κτίρια που είχαν κτιστεί στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τον Εγκέλαδο όχι μόνο δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ασφάλειας αλλά είχαν χτιστεί με προβληματικά ή με καθόλου θεμέλια. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα μιας πολυκατοικίας στο Καχρανμαράς, η οποία είχε χτιστεί κυριολεκτικά στον αέρα, με ανύπαρκτα θεμέλια.

Δύο γυναίκες ανασύρθηκαν ζωντανές 122 ώρες μετά τον σεισμό

Το πρωί του Σαββάτου διασώστες στην Τουρκία ανέσυραν δύο γυναίκες ζωντανές από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων όπου παρέμειναν επί 122 ώρες μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας.

Μία από τις διασωθείσες, η 70χρονη Μενεκσέ Ταμπάκ, εντοπίστηκε σε κατεστραμμένα κτίριο στην επαρχία Καχραμανμαράς και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Old woman Umit Gulcicek is miraculously rescued alive from the rubbles of a collapsed building in Antakya district 130 hours after earthquakes



🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/d63u7yHsOB — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Στο Ντιγιάρμπακιρ ανασύρθηκε τραυματισμένη από τα συντρίμμια κτιρίου η 55χρονη Μασαλάχ Τσιτσέκ, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Τα σωστικά συνεργεία έβγαλαν από τα ερείπια στην επαρχία Γκαζίαντεπ έναν πατέρα και τον ανάπηρο γιο του, αφού έμειναν εγκλωβισμένοι επί 115 ώρες.

Στην ίδια επαρχία, η 25χρονη Μπούσρα Αλμούσα διασώθηκε 119 ώρες μετά τον σεισμό.

Στην περιοχή Σαμαντάγκ της επαρχίας Χατάι οι διασώστες έσκυβαν πάνω σε κομμάτια τσιμέντου και ψιθύριζαν «ινσαλάχ» (Θεού θέλοντος), καθώς έψαχναν στα συντρίμμια για ένα 10 ημερών βρέφος, το οποίο ανέσυραν ζωντανό, σχεδόν 90 ώρες μετά τον σεισμό.

Με τα μάτια του ορθάνοικτα ο Γιαγκίζ Ουλάς τυλίχθηκε σε μια κουβέρτα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο εκστρατείας. Οι διασώστες ανέσυραν ζωντανή και τη μητέρα του, σύμφωνα με τα βίντεο που μεταδόθηκαν.

Ζωντανό ανασύρθηκε και ένα μωρό 2 μηνών, μετά από 128 ώρες στα χαλάσματα.

👶2-month-old baby rescued from quake rubble after 128 hours in debris



🚑The baby survived the deadly disaster and was immediately taken to the hospital for medical checks



🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE https://t.co/t7yLEhhhwL pic.twitter.com/65ZpKXbkhx — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Τις προηγούμενες 24 ώρες 67 άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα ερείπια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι. Περίπου 80.000 άνθρωποι νοσηλεύονται, ενώ 1,05 εκατ. έχουν μείνει άστεγοι λόγω του σεισμού, πρόσθεσε.

«Βασικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε την επιστροφή στην κανονικότητα προσφέροντας μόνιμη κατοικία σε αυτούς μέσα σε ένα χρόνο και να φροντίσουμε ότι θα γιατρέψουν τον πόνο τους το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Οκτάι.

Σημειώνεται ότι χθες συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατασκευαστής πολυόροφου πολυτελούς κτιρίου που κατέρρευσε στο Χατάι, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στο Μαυροβούνιο έχοντας μαζί του μεγάλο χρηματικό ποσό.

Εκτιμάται ότι 800 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια του συγκροτήματος Ρόνεσανς, το οποίο αποτελείτο από 250 διαμερίσματα, στην επαρχία Χατάι, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, έχοντας επάνω του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ετοιμαζόταν να φύγει από τη χώρα με προορισμό το Μαυροβούνιο. Το πολυτελές συγκρότημα, που το διαφήμιζε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ως «μια γωνιά του Παραδείσου», γκρεμίστηκε ολοσχερώς.

Την ίδια ώρα με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι πρωτοβουλίες σχεδόν σε κάθε σημείο της Ελλάδας για τη συλλογή βοήθειας για τους πληγέντες στις δύο χώρες, κι ενώ ήδη έχουν αποσταλεί 130 τόνοι τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα, σκηνές και κουβέρτες.

Η τουρκική ηγεσία, μέσω του συμβούλου του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας, ενώ ευχαριστίες απηύθυνε και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Δύο γερμανικές οργανώσεις ανέστειλαν τις επιχειρήσεις διάσωσης

Δύο γερμανικές οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας ανέστειλαν το Σάββατο τις επιχειρήσεις διάσωσης στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας επικαλούμενες προβλήματα και καταγγελίες για συγκρούσεις ανάμεσα σε ομάδα ατόμων και πυροβολισμούς.

Η Γερμανική Διεθνής Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (ISAR) και η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν εκ νέου το έργο τους όταν η τουρκική υπηρεσία πολιτικής προστασίας χαρακτηρίσει ασφαλή την κατάσταση.

«Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι η θλίψη σιγά-σιγά μετατρέπεται σε οργή. Επομένως θα παραμείνουμε στην κοινή βάση με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας για την ώρα], είπε στο Ρόιτερς ο υπεύθυνος των επιχειρήσεων της ISAR Στέφαν Μπάγερ προσθέτοντας ωστόσο ότι οι οργανώσεις θα είναι έτοιμες να βοηθήσουν άμεσα αν υπάρξουν ενδείξεις για επιζώντες.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν αναφέρει συγκρούσεις στην περιοχή που έχει πληγεί από τον σεισμό, αλλά ο πρόεδρος Ερντογάν σχολίασε σήμερα την κατάσταση ασφαλείας επισημαίνοντας ότι έχει κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και ότι έχουν παρατηρηθεί κρούσματα λεηλασιών.

Η Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών των αυστριακών δυνάμεων επίσης ανέστειλε για λόγο σήμερα τις επιχειρήσεις της, αλλά έπειτα ξεκίνησε εκ νέου με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας Μίχαελ Μπάουερ να γράφει στο Twitter ότι ο τουρκικός στρατός έχει αναλάβει την προστασία της αυστριακής δύναμης.

Περίπου 82 διασώστες από τις ένοπλες δυνάμεις της Αυστρίας βρίσκονται από τις 7 Φεβρουαρίου στην Αντάκια (Αντιόχεια) της Τουρκίας και έχουν ήδη απεγκλωβίσει 9 ανθρώπους από τα συντρίμμια.

Η Ελβετία ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση ασφαλείας στην Χατάι και ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί αναλόγως.

Η Ελβετία έχει στείλει 87 ειδικούς και οκτώ σκύλους διασώστες για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση και μέχρι στιγμής έχει απεγκλωβίσει 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο βρέφη, από την Τρίτη που μετέβη στην περιοχή. Χθες εστάλη μια ακόμη ομάδα από 12 ελβετούς διασώστες.

«Δεν υπάρχει Αντιόχεια»

«"Τέρμα η Αντιόχεια": Οι Τούρκοι λένε ότι η πόλη και ο πολιτισμός της εξαλείφθηκε», τιτλοφορείται δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας «New York Times», στο οποίο αποτυπώνεται με τα πλέον μελανά χρώματα η εικόνα βιβλικής καταστροφής από τους φονικούς σεισμούς της περασμένης Δευτέρας σε Τουρκία και Συρία.

«Ξάπλωσαν όπου μπορούσαν: σε γωνίες δρόμων χωρίς φώτα, σε μικρά πάρκα με γρασίδι, δίπλα σε ένα δημοτικό σχολείο, σε μια πλαγιά κάτω από μια από τις πρώτες χριστιανικές εκκλησίες του κόσμου. Σε όλη την Αντάκια (η Αντιόχεια στα τουρκικά), την αρχαία πρωτεύουσα της επαρχίας Χατάι, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τον χειρότερο σεισμό στην Τουρκία εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, χιλιάδες άνθρωποι αγωνίζονταν να κατανοήσουν έναν κατακλυσμό που είχε ανατρέψει τη ζωή τους και άφησε πολλούς χωρίς σπίτι, χωρίς υπάρχοντα, χωρίς αναμνήσεις και για κάποιους, χωρίς μέλλον εδώ», τονίζεται στο δημοσίευμα.

«H Αντάκια ιδρύθηκε το 300 πΧ από έναν πρώην στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπάρχει αρκετό καιρό για να έχει καταστραφεί και να έχει ξαναχτιστεί αρκετές φορές. Οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και οι Βυζαντινοί την αποκαλούσαν Αντιόχεια και ήταν ένα εμπορικό κέντρο τόσο ισχυρό που κάποτε ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η σύγχρονη πόλη χτίστηκε πάνω σε στρώματα ερειπίων από περασμένους πολιτισμούς. Η ιστορία εξακολουθεί να ξεπροβάλει σε πολλά σημεία», επισημαίνεται.

Η ιστορική αναδρομή δεν προσφέρει, όμως, ανακούφιση στους κατοίκους. «Η Αντιόχεια δεν υπάρχει πια. Έχασα φίλους, το εστιατόριο που τρώγαμε. Έχασα όλες τις αναμνήσεις μου. Δεν έχω πια λόγο να ζω στην επαρχία Χατάι. Δεν υπάρχει πια τίποτα εδώ», λέει ο 41χρονος Καζίμ Κουσεϊρί.

Το ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου ισλαμικά τεμένη, χριστιανικοί ναοί, κρύπτες Αλεβιτών και η εβραϊκή συναγωγή βρίσκονταν σε αγαστή γειτνίαση, έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο σεισμός έκοψε στα δύο τη γη

Πλάνα από drones στη νότια Τουρκία αποτυπώνουν τα αποτελέσματα του φονικού σεισμού που έπληξε την περιοχή στις αρχές της εβδομάδας με τις ρωγμές να διχοτομούν χωράφια, δρόμους, ρέματα και πλαγιές λόφων.

Οι δύο σεισμοί που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία ήταν τόσο θανατηφόροι επειδή οι κραδασμοί ήταν ισχυροί και ρηχοί και έπληξαν μια περιοχή όπου πολλά κτίρια ήταν απροετοίμαστα.

The two earthquakes that hit Turkey and Syria killed at least 22,000 people. They were particularly deadly because the shocks were both powerful and shallow and hit a region where many buildings were unprepared.https://t.co/RKdFzTd7j3 — Reuters Graphics (@ReutersGraphics) February 10, 2023

NASA and other agencies are using satellites to map damage caused by the 7.8 and 7.5 earthquakes in southern Türkiye and western Syria on Feb. 6. https://t.co/C7jWcow5Gn — NASA Earth (@NASAEarth) February 10, 2023

Όλα αυτά ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι αρχές θα έπρεπε να είχαν δράσει ταχύτερα και παραδέχεται λάθη.

«Η καταστροφή επηρέασε τόσα πολλά κτίρια που δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να παράσχουμε την έκτακτη βοήθεια όσο γρήγορα ελπίζαμε», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε επίσκεψή του στην πόλη Αντιγιαμάν στη νότια Τουρκία, που έχει πληγεί σοβαρά από την καταστροφή.

Διαβάστε σχετικά: Ο Ερντογάν μοιράζει χρήματα και υποσχέσεις για ανοικοδόμηση express

Ρήγμα 500 χιλιομέτρων

Οι εικόνες δείχνουν μια γραμμή ρήγματος που εκτείνεται μέσα από την πόλη Tevekkeli, στη νότια επαρχία της Τουρκίας, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του φονικού σεισμού.

Το τεράστιο ρήγμα φαίνεται να διασχίζει έναν αυτοκινητόδρομο σπάζοντας την άσφαλτο και τις μεταλλικές μπάρες αλλά και αγροτικές εκτάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Κοντά στο χωριό Tepehan, τεράστιες χαράδρες έκοψαν τα δέντρα κοντά σε ένα σπίτι.

Το βίντεο από το Haber Turk δείχνει ρήγμα 500 χιλιομέτρων

The footage of the Turkey earthquake fault line pic.twitter.com/w5WppSakJW — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 10, 2023

"Με τον αρχικό πανικό, κανείς δεν ήξερε αν θα μπορούσαμε να φύγουμε από το σπίτι ή αν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Χάσαμε την ελπίδα. Το πρωί, όταν είδαμε τι συνέβη εδώ, είπαμε ότι αυτό πρέπει να είναι το επίκεντρο", δήλωσε κάτοικος της πόλης στο Reuters.

Με πληροφορίες από Reuters, Anadolu, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία-Σεισμός: Συνελήφθησαν 12 άτομα από τον κατασκευαστικό κλάδο

Τουρκο-αρμενική πύλη ανοίγει μετά από 35 χρόνια για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια