Τουλάχιστον 19.388 νεκροί έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια κατά τις πρώτες πέντε ημέρες ερευνών μετά τον καταστροφικό σεισμό στη νότια Τουρκία. Πρόκειται για τον πιο φονικό σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα μετά το 1939, όταν έχασαν τη ζωή τους 33.000 άνθρωποι.

Συνολικά, από τους σεισμούς της περασμένης Δευτέρας στην Τουρκία και τη Συρία έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 22.000 άνθρωποι (19.388 νεκροί στην Τουρκία και 3.300 στη Συρία).

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραδέχτηκε πάντως σήμερα για πρώτη φορά ότι «η βοήθεια «δεν φτάνει τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν».

«Η καταστροφή επηρέασε τόσα πολλά κτίρια που δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να παράσχουμε την έκτακτη βοήθεια όσο γρήγορα ελπίζαμε», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε επίσκεψή του στην πόλη Αντιγιαμάν στη νότια Τουρκία, που έχει πληγεί σοβαρά από την καταστροφή.

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των θυμάτων που ανέρχεται σε τουλάχιστον 19.388 νεκρούς στην Τουρκία, από τους δύο πιο ισχυρούς σεισμούς εδώ και έναν αιώνα στη χώρα.

Ο Ερντογάν είχε ήδη αναγνωρίσει την Τετάρτη «κενά» στην ανταπόκριση των αρχών στον σεισμό, λέγοντας ότι είναι «αδύνατον να είμαστε προετοιμασμένοι για μια τέτοια καταστροφή».

Ο πανταχού παρών Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία επί 20 χρόνια και επιθυμεί να παραμείνει μετά τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου, επικρίνεται έντονα από τους επιζώντες για τη βραδύτητα της άφιξης της βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Στην επαρχία Αντιγιαμάν, μια από τις πληγείσες από τους σεισμούς, ο Μεχμέτ Γιλντιρίμ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη «δεν είδα κανέναν πριν τις 14:00 τη δεύτερη ημέρα μετά τον σεισμό», δηλαδή 34 ώρες μετά την πρώτη δόνηση. «Ούτε το κράτος ούτε την αστυνομία ούτε στρατιώτες. Ντροπή σας! Μας αφήσατε στην τύχη μας».

Πολλοί άνθρωποι καταγγέλλουν ελλείψεις σε διαθέσιμα μέσα, ιδίως σε προμήθειες. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημείωσε την Πέμπτη την ανάπτυξη περισσότερων ανυψωτικών μηχανημάτων και διασωστών -ειδικά ξένων- στην πόλη.

«Μπορεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου να υπήρξαν ελλείψεις, τεχνικά προβλήματα, αλλά είμαστε στο πλευρό του λαού μας με όλα μας τα μέσα», τόνισε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει «πιθανόν τη μεγαλύτερη ομάδα διάσωσης στον κόσμο, με 141.000 διασώστες.

Παράλληλα ανέφερε ότι κάποιοι άνθρωποι λεηλατούν καταστήματα και επιτίθενται σε επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε στην επαρχία θα επιτρέψει στο κράτος να επιβάλει τα αναγκαία τιμωρητικά μέτρα.

Ένα αγοράκι έξι ετών ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα σήμερα σε μια κοινότητα της βορειοδυτικής Συρίας, πέντε ημέρες μετά τον φονικό σεισμό, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Μούσα Χμέιντι, σε κατάσταση σοκ και τραυματισμένος στο πρόσωπο, ανασύρθηκε από τα συντρίμμια ενός σπιτιού στην κοινότητα Τζανταϊρίς, υπό τα χειροκροτήματα και τις ζητωκραυγές των παριστάμενων. Οι διασώστες αναζητούν ακόμη τα μέλη της οικογένειάς του. Λίγο νωρίτερα είχε ανασυρθεί νεκρός ο αδελφός του 6χρονου.

Οι διασώστες παρείχαν στο μικρό παιδί τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, τυλίγοντάς του με γάζες το κεφάλι και το χέρι.

Η Τζανταϊρίς είναι υπό τον έλεγχο των αντικαθεστωτικών ανταρτών και συνορεύει με την Τουρκία. Την Τρίτη, στα συντρίμμια ενός άλλου κτιρίου βρέθηκε ζωντανό ένα νεογέννητο, με τον ομφάλιο λώρο να το συνδέει ακόμη με τη νεκρή μητέρα του.

Από τους ισχυρούς σεισμούς της Δευτέρας σκοτώθηκαν περισσότεροι από 22.300 άνθρωποι στην Τουρκία και τη Συρία. Πρόκειται για μια από τις χειρότερες καταστροφές που έχουν σημειωθεί στη χώρα εδώ και έναν αιώνα. Στη Συρία, ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 3.377 νεκρούς, εκ των οποίων οι 2.030 στις ελεγχόμενες από τους αντάρτες περιοχές.

Τρία παιδιά διασώθηκαν σήμερα και στην Τουρκία, όμως οι ελπίδες να βρεθούν και άλλοι επιζώντες εξανεμίζονται όσο περνούν οι ώρες, δεδομένου ότι έχει ήδη κλείσει το «κρίσιμο» παράθυρο των 72 ωρών από τους σεισμούς. Πάνω από το 90% των διασωθέντων εντοπίζονται και ανασύρονται μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες από τη στιγμή που θα χτυπήσει ο εγκέλαδος. Αυτό το χρονικό διάστημα ωστόσο εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως από τις καιρικές συνθήκες ή τη συχνότητα των μετασεισμών.

Ο ανταποκριτής του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu στην πόλη Χατάι Μπουράκ Μιλί, η σύζυγός του και η πέντε μηνών κόρη τους έχασαν τη ζωή τους χθες, Πέμπτη, μετά τους δύο σεισμούς τα επίκεντρα των οποίων ήταν στις περιοχές Παζαρτσίκ και Ελμπιστάν της νότιας επαρχίας Καχραμανμαράς.

Ο Μπουράκ Μιλί, 31 ετών, η σύζυγός του Αϊσέν Μιλί 30 ετών και η κόρη τους Εϊλούλ Λίνα βρέθηκαν στα ερείπια του διαμερίσματός τους στην περιφέρεια της Ισκεντερούν (Αλεξανδρέτα) της επαρχίας Χατάι.

Τα συνεργεία έρευνας και διάσωσης και εθελοντές ανέσυραν τα άψυχα σώματα της οικογένειας Μιλί την τέταρτη μέρα του σεισμού.

Τα πτώματα του Μπουράκ Μιλί, της συζύγου του και του μωρού τους διακομίστηκαν στο νεκροτομείο του νοσοκομείου.



Ο Μπουράκ Μιλί, που ήταν απόφοιτος της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Ισκεντερούν του Πανεπιστημίου Μουσταφά Κεμάλ της Χατάι, είχε παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις στα σύνορα με τη Συρία καθώς και στη Χατάι.

Ο εκλιπών, ο οποίος διέθετε επίσης διαπιστευτήρια πολεμικού ανταποκριτή, είχε γράψει πολλά ρεπορτάζ και είχε πάρει φωτογραφίες, που είχαν κάνει αίσθηση σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης.

🚨#TurkeyEarthquake #BreakingNews

Anadolu Agency (AA) Hatay correspondent Burak Milli, who was under the rubble in Iskenderun, passed away with his wife and 5-month-old baby. pic.twitter.com/uMkQ6FxRzl