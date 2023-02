Τουρκο-αρμενική πύλη ανοίγει μετά από 35 χρόνια για να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια

Μια συνοριακή πύλη μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας άνοιξε για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια για να επιτραπεί η παροχή βοήθειας στα θύματα των καταστροφικών σεισμών στη νότια Τουρκία, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο ειδικός απεσταλμένος της Τουρκίας για την Αρμενία, Σερντάρ Κίλιτς, ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες από φορτηγά που περνούν από το σημείο ελέγχου Αλικάν στην τουρκική πλευρά του ποταμού Αράς που χωρίζει τις δύο χώρες.

"Θα θυμάμαι πάντα τη γενναιόδωρη βοήθεια που έστειλε ο λαός της Αρμενίας για να βοηθήσει στην ανακούφιση των δεινών του λαού μας στη σεισμόπληκτη περιοχή της Τουρκίας", ανέφερε ο Κίλιτς, ευχαριστώντας τους Αρμένιους αξιωματούχους.

