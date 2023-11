Οι λεονταρισμοί Ερντογάν στο Βερολίνο, η παραδοχή Σολτς και η αντίδραση των γερμανικών ΜΜE

Σοκ έχει προκαλέσει στο Βερολίνο η προκλητική συμπεριφορά του Ερντογάν, ο οποίος δεν δίστασε να προσβάλει τη Γερμανία, προκειμένου να ισχυριστεί ότι η Τουρκία δεν χρωστά τίποτα στο Ισραήλ σε αντίθεση με το Βερολίνο και τις ενοχές του για το Ολοκαύτωμα.

Για «πολύ διαφορετικές απόψεις» με τον Τούρκο πρόεδρο έκανε λόγο ο Σολτς. Για «σκανδαλώδη ομιλία» κάνουν λόγο τα γερμανικά ΜΜΕ.

Peak Erdogan, telling German media in Berlin right next to Scholz that Turkey hasn’t partaken in holocaust and it isn’t indebted to Israel, so he could freely speak about the Gaza atrocities pic.twitter.com/MQ6O1LHbpq