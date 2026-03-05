Με τη στήριξη της Μοσάντ και την αμερικανική CIA ετοιμάζονται, ένοπλες ομάδες Κούρδων για χερσαία επίθεση στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Axios, «μια χερσαία επίθεση από Κούρδους σε συντονισμό με τους βομβαρδισμούς ΗΠΑ και Ισραήλ στην Τεχεράνη, θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο ιρανικό καθεστώς και να ενθαρρύνει μια εξέγερση που θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε άλλα μέρη της χώρας».

Σημειώνεται ότι έξι ημέρες πριν την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, πέντε κουρδικές ομάδες που έχουν καταφύγει στο Ιράκ και διαθέτουν χιλιάδες στρατιώτες κατά μήκος των συνόρων με το Ιράν ανακοίνωσαν τη δημιουργία της Συμμαχίας Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν για να πολεμήσουν το καθεστώς της Τεχεράνης.

Κατά το Axios, τις τελευταίες εβδομάδες, αυτές οι κουρδικές ομάδες έστειλαν εκατοντάδες μέλη τους στην ιρανική πλευρά των συνόρων ως μέρος της προετοιμασίας για μια πιθανή χερσαία επίθεση

Στόχος της επιχείρησης - αν αυτή πραγματοποιηθεί - θα είναι να καταλάβουν συγκεκριμένα εδάφη στην κουρδική περιοχή του Ιράν, προκειμένου να αμφισβητήσουν το καθεστώς και να πυροδοτήσουν μια ευρύτερη εξέγερση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Ο πόλεμος ξεκίνησε από τους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά καθώς συνεχίζεται, θα υπάρξουν και άλλες προσπάθειες από τη Μοσάντ και τη CIA», ανέφερε στο Axios ισραηλινός αξιωματούχος.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η ιδέα να υποστηριχθούν οι κουρδικές φατρίες και να χρησιμοποιηθούν για μια χερσαία επίθεση από το Ιράκ στο Ιράν προήλθε αρχικά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη Μοσάντ, με τη CIA να συμμετέχει στην προσπάθεια σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι το Ισραήλ υποσχέθηκε στους Κούρδους όχι μόνο στρατιωτική αλλά και πολιτική υποστήριξη για τον σχηματισμός αυτόνομης κουρδικής περιοχή σε ένα μελλοντικό Ιράν, σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος.