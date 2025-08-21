Οι κινήσεις των ΗΠΑ για την Intel προκάλεσαν τα «εύσημα» του Μπέρνι Σάντερς προς τον Τραμπ

Ο Μπέρνι Σάντερς εξέφρασε την Τετάρτη την υποστήριξή του στο σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μετατρέψει τις επιχορηγήσεις των ΗΠΑ προς τους κατασκευαστές μικροτσίπ, συμπεριλαμβανομένων 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Intel, σε κρατικές συμμετοχές στις εταιρείες.

«Εάν οι εταιρείες μικροτσίπ αποκομίζουν κέρδη από τις γενναιόδωρες επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι φορολογούμενοι της Αμερικής έχουν δικαίωμα σε μια λογική απόδοση της επένδυσής τους»,

ανέφερε ο Σάντερς, ανεξάρτητος γερουσιαστής που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς, σε δήλωση του στο Reuters.

Οι επιχορηγήσεις ήταν μέρος του νόμου «Chips and Science Act» του 2022, ο οποίος αποσκοπούσε να απομακρύνει την παραγωγή τσιπ από την Ασία και να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών των ΗΠΑ με επιδοτήσεις ύψους 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να αποκτήσει μετοχές της Intel και άλλων κατασκευαστών τσιπ που αντιμετωπίζουν προβλήματα, σε αντάλλαγμα για τις επιχορηγήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο Reuters την Τρίτη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει «μετοχικό κεφάλαιο» σε αντάλλαγμα για «επενδύσεις».

Η ασυνήθιστη σύμπτωση απόψεων μεταξύ του Σάντερς και του προέδρου Τραμπ σχετικά με τη συμμετοχή του κράτους σε ιδιωτικές εταιρείες υπογραμμίζει μια σαφή στροφή του Τραμπ προς πολιτικές κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, οι οποίες συνήθως συνδέονται με την αριστερά.

Από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο, ο Τραμπ συμφώνησε να επιτρέψει στους γίγαντες των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Nvid και AMD να πουλήσουν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα με αντάλλαγμα το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις να καταλήγει στην αμερικανική κυβέρνηση.

Το Πεντάγωνο πρόκειται να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος μιας μικρής εταιρείας εξόρυξης για να ενισχύσει την παραγωγή μαγνητών σπάνιων γαιών. Επίσης, η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαπραγματεύτηκε για λογαριασμό της μια «χρυσή μετοχή» με ορισμένα δικαιώματα βέτο, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που επιτρέπει στην Nippon Steel να αγοράσει την U.S. Steel.

Ο Σάντερς και η δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν είχαν προτείνει μια τροπολογία στο νόμο Chips Act, η οποία θα απαγόρευε στο Υπουργείο Εμπορίου να χορηγεί επιχορηγήσεις βάσει του νόμου Chips Act χωρίς το Υπουργείο Οικονομικών να λαμβάνει ένταλμα, μετοχικό μερίδιο ή τίτλο ανώτερης εξασφάλισης που εκδίδεται από την εταιρεία που λαμβάνει την επιχορήγηση.

«Είμαι χαρούμενος που η κυβέρνηση Τραμπ συμφωνεί με την τροπολογία που πρότεινα πριν από τρία χρόνια», δήλωσε ο Σάντερς. «Οι φορολογούμενοι δεν πρέπει να παρέχουν δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρική πρόνοια σε μεγάλες, κερδοφόρες εταιρείες όπως η Intel χωρίς να λαμβάνουν τίποτα σε αντάλλαγμα».