Οι Σομαλοί της περιοχής του Μογκαντίσου ψήφισαν την Πέμπτη στις τοπικές εκλογές, τις πρώτες άμεσες που οργανώθηκαν στην πρωτεύουσα αυτής της ασταθούς χώρας εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, χωρίς να σημειωθούν βίαια επεισόδια.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις – περισσότερα από 10.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας – είχαν αναπτυχθεί στην πόλη για να αποτρέψουν τυχόν επιθέσεις καθώς η κυβέρνηση μάχεται από το 2006 τους ισλαμιστές αντάρτες Σεμπάμπ, οι οποίοι συνδέονται με την Αλ Κάιντα.

«Όλα τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν με ασφάλεια στις 18.00», τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) ανέφερε ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, Αμπντικαρίν Άχμεντ Χάσαν. «Σύμφωνα με τον νόμο, η καταμέτρηση των ψήφων θα ξεκινήσει σύντομα. Δεν ξέρουμε πόσο διάστημα θα χρειαστεί, όμως ελπίζουμε να την ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Αν και ο πόλεμος μαίνεται σε απόσταση μόλις 60 χιλιομέτρων από το Μογκαντίσου, η ασφάλεια στην πόλη έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό πάντως δεν εμπόδισε, μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, να επιχειρηθεί μία επίθεση στην αυτοκινητοπομπή του προέδρου, να πέσουν οβίδες όλμων κοντά στο αεροδρόμιο και να γίνει εισβολή σε ένα κέντρο κράτησης. Για προληπτικούς λόγους, το αεροδρόμιο την Πέμπτη παρέμεινε κλειστό.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε το πρωί ότι οι ψηφοφόροι είχαν σχηματίσει μεγάλες ουρές, περιμένοντας με ανυπομονησία να ψηφίσουν, πολλοί για πρώτη φορά στη ζωή τους. Η προσέλευση πάντως είχε περιοριστεί το απόγευμα.

«Περίμενα επί ώρες για να ρίξω το ψηφοδέλτιό μου στην κάλπη. Ήμουν πολύ χαρούμενος που μετείχα σε όλο αυτό», είπε ο Άλι Σάλαντ, 51 ετών. «Είναι μια μεγάλη ημέρα», σχολίασε ο Γκουχάντ άλι, 37 ετών, δείχνοντας μια από τις σφραγίδες στο μικρό του δαχτυλάκι που αποδεικνύουν ότι ψήφισε.

Οι εκλογές αυτές θεωρούνται σημαντικό τεστ πριν από τις προεδρικές που προβλέπεται να διεξαχθούν το 2026, με τη λήξη της θητείας του Χάσαν Σεΐχ Μοχάμουντ. «Αυτό είναι το μέλλον του λαού που οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση», είπε ο Μοχάμουντ, αφού ψήφισε και ο ίδιος, στο εθνικό θέατρο, καλώντας τους πολίτες «να ακολουθήσουν τον δρόμο της δημοκρατίας».

Πάντως, τα κυριότερα κόμματα της αντιπολίτευσης μποϊκοτάρισαν τις εκλογές. Ο Συνασπισμός για το μέλλον της Σομαλίας ανέφερε μέσω ενός στελέχους του, του πρώην πρωθυπουργού Χάσαν Άλι Χέιρε, ότι δεν θα θεωρήσει «νόμιμο» το αποτέλεσμα. «Οι εκλογές ενορχηστρώθηκαν από ένα κόμμα (…) με στόχο να παραταθεί η θητεία του, κάτι που δεν θα γίνει δεκτό», είπε.

Πολλοί Σομαλοί δεν προσήλθαν στις κάλπες, όπως ο Μοχάμεντ Γιάρε, που δήλωσε ότι «η διαδικασία δεν τους συμπεριλαμβάνει όλους».

Περίπου 400.000 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, από τα 2 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής, είχαν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, προκειμένου να επιλέξουν τους 390 τοπικούς αντιπροσώπους τους μεταξύ 1.600 υποψηφίων.

Οι άμεσες εκλογές στη Σομαλία καταργήθηκαν αφού ανέλαβε την εξουσία ο δικτάτορας Σιάντ Μπάρε, το 1969. Μετά την ανατροπή του, το 1991, το πολιτικό σύστημα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας συνδέθηκε με τις αμέτρητες φυλές που συναποτελούν την τοπική κοινωνία.

Η καθολική ψηφοφορία εφαρμόζεται πάντως στην αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλιλάνδης, η οποία κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί ως ξεχωριστό κράτος σε διεθνές επίπεδο. Τον Μάιο του 2023 η ημιαυτόνομη Πολιτεία Πούτλαντ οργάνωσε επίσης εκλογές με άμεση καθολική ψηφοφορία, όμως στη συνέχεια εγκατέλειψε αυτό το σχέδιο.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε τον Αύγουστο του 2024 την επιστροφή στην άμεση ψηφοφορία, κάτι όμως που θεωρήθηκε ως στρατήγημα του προέδρου Χάσαν Σεΐχ Μοχάμουντι για να παρατείνει την εξουσία του.

Οι σημερινές εκλογές είχαν αναβληθεί τρεις φορές φέτος.

Μέχρι στιγμής τα κόμματα δεν έχουν συμφωνήσει για το πώς θα διεξαχθούν οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές του 2026. Η αντιπολίτευση απειλεί να οργανώσει παράλληλες εκλογές εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιμείνει στο σχέδιό της περί άμεσης ψηφοφορίας.