Σ. Γόγολος

Σε πρόσφατο ταξίδι μου στη Βουδαπέστη, έτυχε να μένω σε ένα σπίτι ακριβώς απέναντι από τη Μ. Συναγωγή της πόλης, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη και η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο! Έψαξα και έμαθα ότι οι Εβραίοι της Ουγγαρίας αριθμούσαν τις 450.000 περίπου και της Βουδαπέστης στις 200.000 περίπου και ότι μεταξύ των οποίων βρίσκονταν κορυφαίες διεθνώς προσωπικότητες της οικονομίας, της επιστήμης, των τεχνών και της φιλανθρωπίας. Γιατί λοιπόν είχαν αυτή τη μοίρα στα κρεματόρια του Άουσβιτς;

Οι καλοί Εβραίοι

Όταν οι Ρωμαίοι εξεδίωξαν τους Εβραίους από το Ισραήλ, οι τελευταίοι από αγρότες, μικροκαλλιεργητές και κτηνοτρόφοι, αναγκάστηκαν να γίνουν έμποροι, λόγω της συνεχούς μετακίνησης και της αδυναμίας να έχουν γη. Το εμπόριο στη Μ. Ανατολή το είχαν πάντα οι Φοίνικες και οι Έλληνες. Όχι οι Εβραίοι. Έτσι λοιπόν οι Εβραίοι από εδραίοι αναγκάστηκαν να γίνουν νομάδες, μετακινούμενοι έμποροι, που «ειδικεύονταν» σε τρεις κατηγορίες αγαθών και εμπορευμάτων, τα οποία δεν αλλοιώνονται ποτέ και δε χάνουν την αξία τους: μέταλλα, γυαλί και ύφασμα.

Μεταξύ των μετάλλων, κυρίαρχη θέση κατέχει ο χρυσός, τον οποίον συγκέντρωναν σιγά - σιγά σε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες. Η όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση χρυσού τους οδήγησε στην τραπεζική και σιγά - σιγά στον δανεισμό, πράγμα το οποίο αργότερα σε πολλές περιπτώσεις θα τους στοιχίσει.

Παράλληλα, άρχισαν να καταπιάνονται με τη μικροτεχνία, την κατασκευή μουσικών οργάνων, την ιατρική, τη φαρμακολογία, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Μετεξελίχθηκαν δηλαδή, σε μια εθνικοθρησκευτική ομάδα, που ήταν ούτως ή άλλως απολύτως διακριτή από τους υπόλοιπους, η οποία ήταν απολύτως απαραίτητη στους ηγεμόνες της Ευρώπης, της Β. Αφρικής και της Μ. Ανατολής, για την ανάπτυξη της οικονομίας, της επιστήμης και των τεχνών!

Οι Εβραίοι ήταν αυτοί που «ετοίμασαν» την Ισπανία για την ανακάλυψη της Αμερικής, οι Εβραίοι ήταν αυτοί τους οποίους κάλεσε ο Οθωμανός Σουλτάνος στη Θεσσαλονίκη και κυριολεκτικά την ανέστησαν, κάνοντάς την τη σπουδαιότερη πόλη στα Βαλκάνια, οι Εβραίοι του Άμστερνταμ ήταν αυτοί που δημιούργησαν την Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών και ξεκίνησε το εμπόριο Ευρώπης-Ασίας, οι Εβραίοι μετέτρεψαν το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη στα δύο μεγαλύτερα καπιταλιστικά κέντρα παγκοσμίως, οι Εβραίοι της Γερμανίας κατέχουν το μεγαλύτερο αριθμό Νόμπελ, κατασκευάζουν τα καλύτερα πιάνα, διαπρέπουν στις τέχνες και τον πολιτισμό.

Οι Εβραίοι της Βαγδάτης εξάπλωσαν τον καπιταλισμό στην Ασία, μετατρέποντας ασήμαντα λιμάνια σε λιμάνια πόλεις-κράτη, όπως η Βομβάη, η Καλκούτα, το Χονγκ Κονγκ και η Σαγκάη. Παράλληλα, πολλοί από αυτούς διακρίνονταν και για το τεράστιο φιλανθρωπικό τους έργο, που πολλές φορές ερχόταν σε αντίθεση με την εκμετάλλευση των εργαζομένων, που όμως ήταν μια κοινή και αποδεκτή τακτική.

Οι κακοί Εβραίοι

Μία από τις πολλές δράσεις των Εβραίων, όπου γης, ήταν και η τραπεζική, μέρος της οποίας είναι και ο δανεισμός. Ακόμη και σήμερα, οι μεγαλύτερες τράπεζες που δανείζουν κράτη και πολυεθνικές είναι εβραϊκές. Ξεκινώντας από ενεχυροδανειστές και δανειστές μικρής κλίμακας, γιατί είχαν πάντα χρυσό για λόγους ασφαλείας και επιβίωσης, έφτασαν να γίνουν προσωπικοί τραπεζίτες και δανειστές τοπικών ηγεμόνων, βασιλιάδων, αυτοκρατόρων και Σουλτάνων!

Αυτό για τους Εβραίους ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί ήταν εργατικοί, έξυπνοι, ολιγαρκείς και απεχθάνονταν την πολυτέλεια και την υπερβολή! Το μόνο που ήθελαν ήταν να υπάρχει ειρήνη, ηρεμία, ασφάλεια και σταθερότητα, προκειμένου να αναπτύσσουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες.

Σε όλα όμως τα πράγματα υπάρχει ένα όριο, ένα σημείο καμπής. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις λοιπόν, οι διάφοροι ηγεμόνες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις μεγαλομανίες τους ή να χρηματοδοτήσουν πολεμικές επιχειρήσεις δανείζονταν ποσά από τους Εβραίους τραπεζίτες, τα οποία για διάφορους λόγους δεν ήθελαν ή δε μπορούσαν να τα αποπληρώσουν! Και τότε συνήθως «έπαιζαν το χαρτί» του τελετουργικού φόνου, ότι δηλαδή χριστιανόπουλα τα οποία εξαφανίζονταν, τα απήγαγαν Εβραίοι, τα δολοφονούσαν και έπαιρναν το αίμα τους για τελετουργικούς λόγους!

Και έτσι οι Εβραίοι γίνονταν κακοί και ξεκινούσαν τα πογκρόμ, οι διώξεις και οι εκτοπισμοί με τελικό αποτέλεσμα τη δήμευση και την υφαρπαγή των εβραϊκών περιουσιών και κεφαλαίων και την «αποκατάσταση» της ισορροπίας μέσω του καθαρισμού της περιοχής από τα «εβραϊκά μικρόβια που πρόδωσαν το Χριστό για 30 αργύρια». Τους εκδιωχθέντες από μια περιοχή Εβραίους βέβαια, τους καλοδεχόταν άλλη περιοχή ή χώρα ή πόλη που βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση, προκειμένου να την αναζωογονήσουν, μέχρι να τους εκδιώξουν πάλι για τους ίδιους λόγους και τα ίδια προσχήματα.

