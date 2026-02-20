Οι ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης σχεδιάζουν πρόγραμμα άμυνας με drones

Οι πέντε μεγαλύτερες αμυντικές δυνάμεις της Ευρώπης πρόκειται να ανακοινώσουν ένα σχέδιο για επενδύσεις σε στρατιωτικά drones, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας ενόψει της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των ανησυχιών σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο που είδε το Reuters και μια πηγή του πολωνικού υπουργείου Άμυνας, οι πέντε χώρες στοχεύουν να συνεργαστούν στην ανάπτυξη αυτόνομων drones.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δείξει πώς τα αυτόνομα drones αναχαίτισης μπορούν να αποτελέσουν μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση έναντι των δαπανηρών πυραύλων αεράμυνας, και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου είναι πρόθυμοι να μάθουν από την εμπειρία του.

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα των Πέντε Υπουργών Άμυνας, η οποία συνεδριάζει την Παρασκευή στην Κρακοβία της Πολωνίας, συγκεντρώνει τις χώρες με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες του ηπείρου: τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Βρετανία.

Συνεδριάζουν ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να ενισχύσουν τις αμυντικές δυνατότητες εν μέσω αυξανόμενων αμφιβολιών στην Ευρώπη σχετικά με τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να προστατεύσει την ήπειρο μέσω της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Η δήλωση που είδε το Reuters – η οποία μπορεί να αλλάξει – αναφέρει ότι οι υπουργοί «υποστηρίζουν μια πραγματική αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης» και «χαιρετίζουν τη δέσμευση της ΕΕ να παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τις αμυντικές δαπάνες και να δημιουργήσει δανειακά μέσα».

Ωστόσο, αναφέρει ότι ο ρόλος της ΕΕ είναι να υποστηρίζει τις αμυντικές δυνατότητες που παραμένουν σε εθνικό επίπεδο.

Οι υπουργοί δεσμεύονται, επίσης, να συνεργαστούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών της Ρωσίας και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία και τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Συμφωνούμε να ξεκινήσουμε την πρωτοβουλία Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP)», αναφέρεται στην ανακοίνωση που είδε το Reuters. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι «η ενίσχυση της συνεργασίας μας για την ανάπτυξη και την προμήθεια χαμηλού κόστους συστημάτων και αυτόνομων πλατφορμών για την επίτευξη στρατιωτικών αποτελεσμάτων».