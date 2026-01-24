Οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Ιταλία να συμμετάσχει στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης για τη Γάζα ως ιδρυτικό μέλος, σύμφωνα με το Bloomberg News το Σάββατο, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει την αξιοπιστία της πρωτοβουλίας σταθεροποίησης της περιοχής.

Αμερικανοί διπλωμάτες υπέβαλαν την πρόταση στο γραφείο της πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι και στο ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών αυτή την εβδομάδα, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους. Η τελική απόφαση για την ένταξη της Ιταλίας στην ISF παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Μελόνι και δεν έχει ληφθεί ακόμη επίσημη απόφαση.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Ιταλία δεν θα συνεισφέρει στρατεύματα στην ISF. Η συμμετοχή της θα περιορίζεται στη δέσμευσή της για την εκπαίδευση της μελλοντικής αστυνομικής δύναμης της Γάζας, ενώ η κύρια συνεισφορά της χώρας θα προέρχεται από την πολιτική επιρροή που διατηρεί στις αραβικές χώρες, στο Ισραήλ και στους Παλαιστινίους.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς, απέφυγε να απαντήσει αν οι ΗΠΑ έχουν απευθύνει επίσημη πρόσκληση στη Ρώμη, περιοριζόμενη να δηλώσει ότι «σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις σχετικά με την ISF». Ένας Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι αρκετές χώρες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις ειρηνευτικές προσπάθειες στη Γάζα και ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με εταίρους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε τον Οκτώβριο ένα σχέδιο 20 σημείων για την επίτευξη ειρήνης στη Γάζα, μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Το σχέδιο αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς διαφωνούν σε βασικά σημεία και στη σειρά εφαρμογής του, ενώ οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να βρουν χώρες πρόθυμες να συνεισφέρουν στρατεύματα στην ISF.

Παράλληλα, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη G7 απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή τους στην τελετή υπογραφής του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης στο Νταβός, το οποίο προορίζεται να εποπτεύει την πολιτική μετάβαση στη Γάζα.

Η ιταλική πλευρά εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο και το εύρος συμμετοχής της χώρας στην ISF, αν και υπάρχει πολιτική βούληση για στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η Μελόνι δικαιολόγησε την άρνησή της να υπογράψει τη Χάρτα του Συμβουλίου Ειρήνης επικαλούμενη συγκρούσεις με το ιταλικό σύνταγμα, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτή τη δυνατότητα αλλαγών στη χάρτα.