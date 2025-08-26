Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι είναι έτοιμες να παρέχουν πληροφοριακά μέσα και εποπτεία στο πεδίο της μάχης σε οποιοδήποτε δυτικό σχέδιο «ασφαλείας» για την μεταπολεμική Ουκρανία και να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκής ηγεσίας ασπίδα αεράμυνας για τη χώρα, ανέφεραν την Τρίτη οι Financial Times.

Συγκεκριμένα, η αμερικανική κυβέρνηση προτίθεται να παράσχει στρατιωτικά μέσα πληροφοριών, εποπτείας και αναγνώρισης (ISR), συστήματα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και μέσα αεράμυνας, υποστηρίζοντας οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ανάπτυξη δυνάμεων στο πεδίο, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, η αμερικανική προσφορά, η οποία διατυπώθηκε σε σειρά συναντήσεων μεταξύ στρατιωτικών και αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας, προϋποθέτει δέσμευση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για ανάπτυξη δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανακαλέσουν την προσφορά, γεγονός που δείχνει ότι η στάση Τραμπ αποτελεί σημαντική μεταστροφή σε σχέση με προηγούμενη θέση της κυβέρνησής του.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ παραμένουν αντίθετες στην ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης εκφράζουν επιφυλάξεις για πιθανή εμπλοκή σε μελλοντική σύγκρουση.

Επίσης, η μεταπολεμική υποστήριξη που προτείνεται περιλαμβάνει αμερικανικά αεροσκάφη, υποστήριξη logistics και επίγεια ραντάρ, ενισχύοντας μια ζώνη αεράμυνας υπό ευρωπαϊκή επιβολή.

Η Ουάσινγκτον ήδη παρέχει αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, ενώ η νέα πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προστασία της Ουκρανίας και στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή μετά τον πόλεμο.

Ζελένσκι: Οι προσπάθειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία πρέπει να επιταχυνθούν

Το Κίεβο και οι σύμμαχοι του θα πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειες τους για την κατάρτιση των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Reuters.

«Πρέπει να εντείνουμε τα μέγιστα το έργο μας και να διασφαλίσουμε σαφήνεια και διαφάνεια σε ό,τι σχετίζεται με τις εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο Κίεβο με τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου της Βρετανίας Τόνι Ραντάκιν.

Bloomberg: Η «παγίδα» των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία

Οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία έχουν αναδειχθεί σε βασικό θέμα διαπραγμάτευσης, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα θέσει τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει εδώ και καιρό ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσεις για την αποτροπή περαιτέρω ρωσικής επιθετικότητας, οι μορφή των οποίων, σύμφωνα με το Bloomberg θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δομή της ευρωπαϊκής ασφάλειας για τις επόμενες δεκαετίες. Η Ουκρανία, παρά τη διαρκή πίεση από τη Ρωσία, επιθυμεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, εξασφαλίζοντας την προστασία του Άρθρου 5 της Συμμαχίας. Ωστόσο, αυτό αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη Ρωσία.

Τι αναφέρει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ;

Πρόκειται για μια δέσμευση συλλογικής άμυνας, που περιλαμβάνεται στη συνθήκη ίδρυσης του ΝΑΤΟ, η οποία ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους της συμμαχίας στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική «θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων».

Το Άρθρο 5 ορίζει ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ θα συνδράμουν τον σύμμαχό τους που δέχεται επίθεση, είτε ατομικά είτε από κοινού με τα άλλα μέλη, αφού συμφωνήσουν ότι η κατάσταση το δικαιολογεί. Κάθε χώρα θα αναλάβει δράση «όπως κρίνει απαραίτητο». Αυτή η δέσμευση έχει ως στόχο να αυξήσει τους κινδύνους για κάθε πιθανό επιτιθέμενο.

Η ρήτρα ορίζει τη συνδρομή ως «συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης δύναμης», αλλά δεν επιβάλλει αυτόματη στρατιωτική δράση, και το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι η αντίδραση κάθε μέλους εξαρτάται από τους υλικούς πόρους του.

Πόσο πιθανή είναι η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ΕΕ;

Καθώς η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ φαίνεται όλο και πιο μακρινή, η ένταξη στην ΕΕ έχει αναδειχθεί ως η κύρια μακροπρόθεσμη επιλογή για τη χώρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλειά της. Ωστόσο, η ένταξη στην ΕΕ είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που διαρκεί χρόνια και, παρόλο που η Ουκρανία έλαβε το «καθεστώς υποψήφιας χώρας» αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης ένταξης στο μπλοκ το 2022, η πορεία της προς την ένταξη έχει σταματήσει λόγω της αντίθεσης της Ουγγαρίας.