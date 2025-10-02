Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν στην Ουκρανία κρίσιμες πληροφορίες για επιθέσεις με πυραύλους μεγάλης εμβέλειας σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την αποστολή πιο ισχυρών όπλων στο Κίεβο, τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν περισσότερους στόχους εντός ρωσικού εδάφους στην ακτίνα βολής.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα την άδεια προς τις υπηρεσίες πληροφοριών και το Πεντάγωνο να υποστηρίξουν τις ουκρανικές επιθέσεις.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ζητούν από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να προσφέρουν ανάλογη βοήθεια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον θα συνδράμει απευθείας τα ουκρανικά πλήγματα με πυραύλους μεγάλης εμβέλειας σε στόχους ενέργειας βαθιά στη ρωσική επικράτεια.

Αν και οι ΗΠΑ έχουν ήδη βοηθήσει το Κίεβο σε επιθέσεις με drones και πυραύλους, η ανταλλαγή πληροφοριών θα επιτρέψει στην Ουκρανία να πλήξει πιο αποτελεσματικά διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες κρίσιμες υποδομές, με στόχο να στερηθεί το Κρεμλίνο έσοδα και καύσιμα για να συντηρήσει την εισβολή του.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η Ουάσιγκτον εξετάζει επίσης την αποστολή Tomahawk, Barracuda και άλλων πυραύλων εδάφους και αέρος, αμερικανικής κατασκευής, με βεληνεκές περίπου 500 μιλίων.

Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα.

Ο συνδυασμός προηγμένων πληροφοριών και πιο ισχυρών όπλων θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των ουκρανικών επιθέσεων σε σχέση με τα μέχρι τώρα πλήγματα.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εγκρίνει πρόσφατα την πώληση των Extended Range Attack Munitions στην Ουκρανία – πυραύλων που εκτοξεύονται από αέρος και έχουν εμβέλεια 150-280 μιλίων.

Οι Tomahawk, ένα από τα πιο ακριβή οπλικά συστήματα των ΗΠΑ, διαθέτουν εμβέλεια περίπου 1.500 μιλίων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ότι ζήτησε από τον Τραμπ Tomahawk, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς επιβεβαίωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα του Κιέβου.