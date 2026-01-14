Τελεσίγραφο ΗΠΑ στη Γροιλανδία: Ή μαζί μας ή με Κίνα - Ρωσία

Οι διαβουλεύσεις που είχαν την Τετάρτη κορυφαίου αξιωματούχοι των ΗΠΑ με ομολόγους τους από τη Δανία και τη Γροιλανδία φαίνεται πως δεν κατάφεραν να αλλάξουν την επιθετική στάση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τον έλεγχο του νησιού.

Σε δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε για τη Γροιλανδία πως «τη χρειαζόμαστε».

Πιστεύω πως θα βρούμε μια λύση, πρόσθεσε και υπογράμμισε επιπλέον πως «δεν μπορώ να βασίζομαι στη Δανία», έδαφος της οποίας αποτελεί η Γροιλανδία. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε πως «έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τη Δανία, θα δούμε τι θα γίνει».

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική μας ασφάλεια», επανέλαβε ο Τραμπ. «Το πρόβλημα είναι πως η Δανία δεν μπορεί να κάνει κάτι εάν η Ρωσία ή η Κίνα θελήσουν να καταλάβουν τη Γροιλανδία», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε: «Εμείς όμως μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Το διαπιστώσατε αυτό την περασμένη εβδομάδα, με τη Βενεζουέλα».

Νωρίτερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον με τον υπουργό Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και την ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας, με τη συνάντηση να διαρκεί περίπου 1,5 ώρα.

Ο Τραμπ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες, όμως πριν από την έναρξη της συνάντηση έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social: οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο που κατασκευάζουμε», συνδέοντας για πρώτη φορά το μέλλον του νησιού το κολοσσιαίο αμερικανικό σχέδιο αντιπυραυλικής ασπίδας.

Ενδεικτικό των βλέψεων της κυβέρνησης του Τραμπ ήταν ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ο Λευκός Οίκος ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ ένα σκίτσο, με τη λεζάντα: «Από ποιο δρόμο, Γροιλανδέ;»

Στο σκίτσο εικονίζονται δύο έλκηθρα που τα σέρνουν σκύλοι και δύο πιθανοί προορισμοί τους: η Αμερική, που συμβολίζεται από τον Λευκό Οίκο κάτω από τον καταγάλανο ουρανό και η Κίνα με τη Ρωσία, που εκπροσωπούνται από το Σινικό Τείχος και την Κόκκινη Πλατεία, στο σκοτάδι.

Η θέση της Δανίας

Σε δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), ο Δανός ΥΠΕΞ είπε πως «έχουμε δομικές διαφωνίες με τις ΗΠΑ για το θέμα της Γροιλανδίας, αλλά θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις».

Ο Ράσμουσεν πρόσθεσε πως κατά τις σημερινές επαφές «δεν καταφέραμνε να αλλάξουμε τη γνώμη των ΗΠΑ» για τη Γροιλανδία.

Απαντώντας στις αιτιάσεις των ΗΠΑ και στο σκίτσο του Λευκού Οίκου, ο Ράσμουσεν είπε πως «δεν υπάρχει κάποια απειλή από τη Ρωσία ή την Κίνα που δεν μπορούμε να χειριστούμε».

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ είπε ότι θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία του νησιού με την Ουάσινγκτον αλλά η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ανήκει στις ΗΠΑ.

Ο Ράσμουσεν υπενθύμισε ότι η Γροιλανδία «καλύπτεται» από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες» τις ιδέες που «δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα» του νησιού.

Οι ευρωπαϊκές χώρες στέλνουν στρατεύματα

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση της Γερμανίας ανακοίνωσε την Τετάρτη πως θα στείλει στρατεύματα στη Γροιλανδία, στον απόηχο των απειλών για τον έλεγχο του νησιού που έχει εξαπολύσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, πάνω από 12 στρατιώτες αναγνώρισης θα αναχωρήσουν την Πέμπτη από τη Γερμανία για τη Γροιλανδία.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τετάρτη ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον ανακοίνωσε πως θα στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας.

Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία θα αποστείλει και η Νορβηγία.

Από την πλευρά τους, οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη να παράσχουν «πραγματική και χειροπιαστή» στήριξη στη Γροιλανδία και τη Δανία.

«Οι ανακοινώσεις που κάνει η κυβέρνηση Τραμ[ αναφορικά με τη Γροιλανδία συνιστούν κατάφωρη πρόκληση στο διεθνές δίκαιο, τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ» αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων της αριστεράς, του κέντρου και της δεξιάς.

«Η ασφάλεια της Αρκτικής είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε δεσμευτεί σταθερά να τη διαφυλάξουμε», πρόσθεσαν, καταδικάζοντας «ανεπιφύλακτα» τις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Κάθε εξωτερική απόπειρα μεταβολής του στάτους κβο είναι απαράδεκτη», τόνισαν τα κόμματα.