Ο αμερικανικός στρατός αναπτύσσει στη Μέση Ανατολή ένα σύστημα αντι-drone που έχει αναχαιτίσει περισσότερα από 1.000 drones τύπου Shahed στην Ουκρανία, όπως επιβεβαίωσαν το Σάββατο δύο αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους είπε ότι το σύστημα Merops θα φτάσει στη Μέση Ανατολή μέσα σε μια εβδομάδα και θα είναι έτοιμο για μάχη σε λίγες μέρες.

Παράλληλα, δεν έγινε γνωστό πόσα συστήματα στέλνει η Αμερική στον πόλεμο με το Ιράν, μόνο ότι η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει μεγάλη ποσότητα αναχαιτιστικών. Το σύστημα κατά των drones, το οποίο χρησιμοποιεί έναν σύστημα αξίας περίπου 15.000 δολαρίων, θα προσφέρει στις ΗΠΑ και τις συμμαχικές δυνάμεις μια πολύ φθηνότερη επιλογή αεροπορικής άμυνας έναντι των ιρανικών drones, σε σύγκριση με τα ακριβά πυραύλους εδάφους - αέρος.

Η ανάπτυξη του όπλου στην περιοχή έρχεται σε μια στιγμή που το Ιράν έχει εξαπολύσει χιλιάδες φθηνά επιθετικά drones εναντίον του αμερικανικού στρατού και των συμμάχων του σε όλη τη Μέση Ανατολή, μετά την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα drones Shahed, τα οποία κοστίζουν περίπου 20.000 έως 50.000 δολάρια σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, περιπλέκουν την εικόνα της αεροπορικής άμυνας.

Σε σημαντικές ποσότητες, μπορούν να κατακλύσουν ακόμη και προηγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας ή, τουλάχιστον, να αναγκάσουν τα πληρώματα των Patriot και Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) να δαπανήσουν εκατομμύρια δολάρια σε αναχαιτιστικά για να αντιμετωπίσουν μια απειλή που κοστίζει μόνο ένα κλάσμα αυτού του ποσού.

Πώς λειτουργούν τα Merops

Το σύστημα αντι-drone Merops εκτοξεύει ένα drone με έλικα που ονομάζεται Surveyor, το οποίο έχει μήκος μερικά μέτρα, μπορεί να μεταφερθεί από έναν μόνο στρατιώτη και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να πλοηγείται σε περιβάλλοντα με παρεμβολές.

Το συνολικό σύστημα περιλαμβάνει τον αναχαιτιστή Surveyor, έναν σταθμό ελέγχου εδάφους και σταθμούς εκτόξευσης και όλα λειτουργούν από ένα πλήρωμα τεσσάρων ατόμων με έναν διοικητή, έναν πιλότο και δύο τεχνικούς.

Ο δημιουργός του, η αμερικανική πρωτοβουλία Project Eagle, λέει ότι το Merops είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καταρρίπτει drones με έλικα και τζετ, όπως το Shahed.

Το Surveyor μπορεί να πετάξει με ταχύτητες άνω των 175 μιλίων ανά ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αρκετά γρήγορο για να πιάσει το Shahed-136 με έλικα που χρησιμοποιείται συνήθως από το Ιράν, το οποίο πετάει με ταχύτητα περίπου 115 μιλίων ανά ώρα.

Οι εκδόσεις του Shahed με κινητήρα τζετ φέρεται να πετούν με ταχύτητα 230 μιλίων ανά ώρα και αποτελούν πιο δύσκολη απειλή.

Εάν το Surveyor, το οποίο μπορεί να εξοπλιστεί με μια μικρή εκρηκτική κεφαλή, δεν καταφέρει να χτυπήσει τον στόχο του, μπορεί να αναπτύξει ένα αλεξίπτωτο για να επιτρέψει την ανάκτηση και την εκτόξευση του drone.