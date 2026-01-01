Οι ΗΠΑ προειδοποιούν την Κίνα για τις στρατιωτικές ασκήσεις κοντά στην Ταϊβάν

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε την Πέμπτη δήλωση στην οποία καλεί το Πεκίνο να «επιδείξει αυτοσυγκράτηση» και να «σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν», αναφερόμενο στις πρόσφατες στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν κοντά στο νησί.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι η Κίνα δεν πρέπει να «αυξάνει άσκοπα τις εντάσεις» με τις ενέργειές της, αλλά να εμπλακεί σε διάλογο. «Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή του Στενού της Ταϊβάν και αντιτίθενται σε μονομερείς αλλαγές του status quo, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βίας ή εξαναγκασμού», ανέφερε η δήλωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για τις ασκήσεις και τόνισε ότι έχει καλές σχέσεις με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.