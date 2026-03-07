Οι ΗΠΑ πωλούν 12.000 βόμβες στο Ισραήλ παρακάμπτοντας το Κογκρέσο - Τι είπε ο Ρούμπιο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και παρέκαμψε το Κογκρέσο για να πουλήσει αμέσως 12.000 βόμβες στο Ισραήλ, εν μέσω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Ισραήλ ζήτησε να αγοράσει «12.000 βόμβες γενικής χρήσης BLU-110A/B, βάρους 1.000 λιβρών, αξίας άνω των 151 εκατομμυρίων δολαρίων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο διαπίστωσε και παρείχε λεπτομερή αιτιολόγηση ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση στην κυβέρνηση του Ισραήλ των παραπάνω αμυντικών ειδών και υπηρεσιών προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και η ταχεία πώληση έρχονται καθώς το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν.

Τραμπ: Το Ιράν ζήτησε συγγνώμη από τους «γείτονές» του - Σήμερα θα χτυπηθεί πολύ σκληρά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ, Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν απολογήθηκε και «παραδόθηκε» στους γείτονές του στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε ότι η χώρα «θα δεχθεί πολύ σκληρά πλήγματα» σήμερα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ζήτησε συγγνώμη από γειτονικές χώρες και υποσχέθηκε ότι δεν θα τις στοχοποιήσει ξανά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόσχεση αυτή δόθηκε «μόνο εξαιτίας των αδιάκοπων επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ».