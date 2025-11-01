Ερωτήματα για τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τη Βενεζουέλα αλλά και ανησυχίες εγείρει η αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Θάλασσα της Καραϊβικής και τον Ανατολικό Ειρηνικό.

Ανησυχίες που ενέτειναν οι δορυφορικές εικόνες ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου να πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις σε απόσταση μικρότερη των 200 χλμ. από την ακτογραμμή της Βενεζουέλας, οι οποίες έχουν επαληθευτεί από το Sky News.

Ο χάρτης δείχνει το USS Iwo Jima ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας

Το Sky News επαλήθευσε δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τη θέση του USS Iwo Jima, του πλοίου όπου διεξήχθησαν οι συγκεκριμένες ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Οι εικόνες δείχνουν το πλοίο σε απόσταση μικρότερη των 200 χλμ. από την ακτή της Βενεζουέλας.

Το USS Iwo Jima είναι αμφίβιο πλοίο εφόδου και αποτελεί βασικό στοιχείο των αμερικανικών εκστρατευτικών δυνάμεων, ικανό να πραγματοποιήσει αμφίβιες εισβολές. Το πλοίο μάλιστα συνόδευαν δύο ακόμη αντιτορπιλικά των ΗΠΑ, που κινούνται σε απόσταση περίπου 20 χλμ. το ένα από το άλλο.

Η άφιξη του πλοίου ακολουθεί την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford επίσης μετακινείται προς την Καραϊβική, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά.

Με την ανάπτυξη των νέων αμερικανικών πλοίων στην περιοχή σημαίνει περίπου το 14% του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα βρίσκεται πλέον στην Καραϊβική, καταδεικνύοντας τη σημαντική αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford

Αυξανόμενη η πίεση και στον αέρα

Εκτός από τη θάλασσα, οι ΗΠΑ φαίνεται να εντείνουν την παρουσία τους και στον εναέριο χώρο πάνω από την Καραϊβική. Δεδομένα ιχνηλάτησης πτήσεων δείχνουν ότι βομβαρδιστικά Β-1 και Β-52 των ΗΠΑ έχουν πετάξει πρόσφατα κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

Δεδομένα ιχνηλάτησης πτήσεων της 27ης Οκτωβρίου δείχνουν δύο B1-B να πετούν πάνω από την Καραϊβική, καταδεικνύοντας την αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Καντσιάν.

Τρία βομβαρδιστικά B-52 εντοπίστηκαν επίσης, σύμφωνα με δεδομένα ιχνηλάτησης στις 30 Οκτωβρίου, να απογειώνονται από την Τζάκσονβιλ (Φλόριντα) και το Σίβπορτ (Λουιζιάνα) και να εκτελούν πτήσεις στις γύρω περιοχές για δύο ώρες πριν επιστρέψουν στη βάση τους.

Δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Sky News δείχνουν έξι μαχητικά F-35B, ικανά να εκτελούν αποστολές ακριβείας αέρος-εδάφους, ηλεκτρονικού πολέμου, συλλογής πληροφοριών και αέρος-αέρος ταυτόχρονα, στο Πουέρτο Ρίκο στις 17 Οκτωβρίου.