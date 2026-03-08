Οι ΗΠΑ καλούν τους πολίτες του Ιράν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ κάλεσε τους πολίτες στο Ιράν να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν πυκνοκατοικημένες περιοχές για την εκτόξευση drones και πυραύλων.

«Αυτή η επικίνδυνη απόφαση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όλων των αμάχων στο Ιράν, καθώς οι τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς χάνουν το καθεστώς προστασίας και μπορεί να καταστούν νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM, πρόσθεσε: «Το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν αδιαφορεί κατάφωρα για τις ζωές των αμάχων, επιτιθέμενο σε εταίρους στον Κόλπο και ταυτόχρονα υπονομεύοντας την ασφάλεια του ίδιου του λαού του».