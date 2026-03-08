Axios, NBC

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν συζητήσει την αποστολή ειδικών δυνάμεων στο Ιράν για να διασφαλίσουν τα αποθέματά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε μεταγενέστερη φάση του πολέμου, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τέσσερις πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του πολέμου, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Κεντρικό στοιχείο σε αυτό το ζήτημα είναι τα περίπου 450 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% που διαθέτει η Τεχεράνη — ποσότητα που θα μπορούσε να μετατραπεί σε υλικό πυρηνικού όπλου μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Μια επιχείρηση για την κατάσχεση αυτού του υλικού πιθανότατα θα απαιτούσε την παρουσία αμερικανικών ή ισραηλινών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος, τα οποία θα έπρεπε να κινηθούν σε βαριά οχυρωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων.

Παραμένει ασαφές αν μια τέτοια αποστολή θα ήταν αμερικανική, ισραηλινή ή κοινή επιχείρηση. Πηγές αναφέρουν ότι θα εξεταζόταν μόνο όταν οι δύο χώρες θα ήταν βέβαιες πως ο ιρανικός στρατός δεν θα μπορούσε πλέον να αποτελέσει σοβαρή απειλή για τις δυνάμεις που θα συμμετείχαν.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Κογκρέσο την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ρωτήθηκε αν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα ασφαλιστεί. «Κάποιος θα πρέπει να πάει και να το πάρει», απάντησε, χωρίς να διευκρινίσει ποιος.

Ισραηλινός αξιωματούχος άμυνας δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εξετάζουν σοβαρά την αποστολή ειδικών μονάδων για συγκεκριμένες αποστολές στο Ιράν.

Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει συζητήσει δύο βασικά σενάρια: είτε την πλήρη απομάκρυνση του υλικού από το Ιράν είτε την αποστολή πυρηνικών επιστημόνων για την αραίωσή του επί τόπου.

Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ειδικές δυνάμεις μαζί με επιστήμονες, πιθανώς και από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούσαν μέρος των επιλογών που είχαν παρουσιαστεί στον Τραμπ πριν από την έναρξη του πολέμου.

NBC News: Ο Τραμπ σε παρασκηνιακές συζητήσεις για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει κατ’ ιδίαν σοβαρό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έναν πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ και ένα ακόμη άτομο που έχει γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Όπως ανέφεραν οι πηγές στο NBC News, ο Τραμπ έχει συζητήσει την ιδέα με συνεργάτες του και με Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους εκτός Λευκού Οίκου, παρουσιάζοντας το όραμά του για ένα μεταπολεμικό Ιράν, όπου το ιρανικό ουράνιο θα βρίσκεται υπό έλεγχο και οι ΗΠΑ θα συνεργάζονται με μια νέα ιρανική ηγεσία στην παραγωγή πετρελαίου, σε ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό που διαμορφώνεται σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Οι συζητήσεις, ωστόσο, δεν αφορούν μια μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή στο Ιράν, αλλά την πιθανή ανάπτυξη μικρού αριθμού αμερικανικών στρατευμάτων για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει καμία απόφαση ούτε έχει δώσει εντολή για αποστολή χερσαίων δυνάμεων.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι το σχετικό δημοσίευμα βασίζεται σε «υποθέσεις από ανώνυμες πηγές» που δεν συμμετέχουν στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου. Όπως τόνισε, ο Τραμπ «διατηρεί πάντα όλες τις επιλογές στο τραπέζι», χωρίς όμως να έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη στρατηγική.

Δημόσια, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, αν και μέχρι στιγμής ο πόλεμος περιορίζεται σε αεροπορικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ έχει επίσης αναφέρει σε συνομιλίες με συνεργάτες του ότι θα προτιμούσε ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό που διαμορφώθηκε στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον Ιανουάριο. Στο νέο πολιτικό σκηνικό της χώρας, οι ΗΠΑ υποστήριξαν την ανάληψη της εξουσίας από την Ντέλσι Ροντρίγκες, με αντάλλαγμα πολιτικές που ευνοούν τα αμερικανικά συμφέροντα, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι χερσαίες δυνάμεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περιορισμένες ειδικές επιχειρήσεις, όπως επιδρομές κατά στρατηγικών στόχων ή για την ασφάλεια των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος.