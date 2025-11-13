Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τέσσερις ευρωπαϊκές Antifa οργανώσεις ως τρομοκρατικές - Ανάμεσά τους και δύο ελληνικές

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα χαρακτηρίσει τέσσερις ευρωπαϊκές οργανώσεις που συνδέονται με το κίνημα Antifa ως «Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις» (FTOs) και «Ειδικά Καθορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες» (SDGTs) - εντάσσοντάς τες στην ίδια κατηγορία με οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος και η αλ-Κάιντα.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox News, πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε τέτοιο χαρακτηρισμό για ομάδες του λεγόμενου αντιφασιστικού κινήματος, επεκτείνοντας την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για την εγχώρια τρομοκρατία και σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με το Fox News Digital, οι ομάδες αυτές δραστηριοποιούνται στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, και κατηγορούνται για σειρά επιθέσεων, βομβιστικών ενεργειών και πυροβολισμών με πολιτικά κίνητρα.



Ο χαρακτηρισμός τους ως τρομοκρατικών οργανώσεων επιβάλλει το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ, την απαγόρευση εισόδου των μελών τους στη χώρα και επιτρέπει ποινικές διώξεις όσων παρέχουν υποστήριξη.

Ανάμεσα στις ομάδες που περιλαμβάνονται στη λίστα βρίσκεται η Antifa Ost, που συνδέεται με βίαιες ενέργειες στη Γερμανία, καθώς και η Διεθνής Επαναστατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία, με έδρα την Ιταλία, η οποία έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κυβερνητικούς και βιομηχανικούς στόχους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά δύο ελληνικών οργανώσεων - της Ένοπλης Προλεταριακής Δικαιοσύνης και της Επαναστατικής Ταξικής Αυτοάμυνας. Οι δύο αυτές ομάδες έχουν πραγματοποιήσει βομβιστικές και ένοπλες επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια στην Ελλάδα, με πιο πρόσφατο περιστατικό τη βομβιστική επίθεση στα κεντρικά γραφεία των Ελληνικών Σιδηροδρόμων τον Απρίλιο, την οποία η οργάνωση αφιέρωσε «στον παλαιστινιακό λαό».

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, τόνισε ότι η Antifa και οι παρακλάδες της «διεξάγουν εκστρατεία τρόμου κατά της Δύσης», ενώ ο γερουσιαστής Έρικ Σμιτ χαιρέτισε την απόφαση ως «ιστορικό βήμα για την αντιμετώπιση της πολιτικής βίας σε διεθνές επίπεδο».

Η Ουάσινγκτον, με την κίνηση αυτή, επιχειρεί να θέσει υπό έλεγχο ένα δίκτυο οργανώσεων που δρα από την Αθήνα έως τη Ρώμη και το Βερολίνο, επεκτείνοντας την αμερικανική αντιτρομοκρατική πολιτική και στην ευρωπαϊκή άκρα αριστερά.