Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επιλογή να αναπτύξει ειδικές δυνάμεις στο έδαφος για να κατάσχουν το ουράνιο του Ιράν που έχει εμπλουτισθεί κοντά στο βαθμό που απαιτείται για να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικό όπλο, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο τρεις διπλωματικούς αξιωματούχους που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Απόρρητες εκθέσεις στις ΗΠΑ: Το Ιράν μπορεί να ανακτήσει το θαμμένο ουράνιο στο Ισφαχάν

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ιράν ή και τρίτοι θα μπορούσαν να ανακτήσουν το βασικό απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας, παρότι αυτό είχε θαφτεί κάτω από το πυρηνικό συγκρότημα στο Ισφαχάν μετά από αμερικανικά πλήγματα πέρυσι, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις σχετικές απόρρητες εκθέσεις.

Πηγές των New York Times με γνώση των πληροφοριών ανέφεραν ότι το Ιράν μπορεί πλέον να αποκτήσει πρόσβαση στο ουράνιο μέσω ενός πολύ στενού σημείου εισόδου. Δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα θα μπορούσε να μετακινηθεί το υλικό, το οποίο βρίσκεται σε αέρια μορφή και αποθηκεύεται σε ειδικά δοχεία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν συνεχώς την εγκατάσταση στο Ισφαχάν και εκτιμούν με υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι θα μπορούσαν να εντοπίσουν — και να αντιδράσουν — σε οποιαδήποτε προσπάθεια της ιρανικής κυβέρνησης ή άλλων ομάδων να μετακινήσουν το ουράνιο.

Το συγκεκριμένο απόθεμα αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο στην περίπτωση που το Ιράν αποφασίσει να προχωρήσει στην κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Με το Ιράν να βρίσκεται σε κατάσταση αναταραχής εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, η τύχη του ουρανίου και οι επιλογές για την ασφάλισή του έχουν μετατραπεί σε κρίσιμα ζητήματα για την κυβέρνηση Τραμπ.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων για την εξασφάλιση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

«Προς το παρόν τους αποδεκατίζουμε, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό», είπε. «Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε αργότερα. Δεν θα το κάναμε τώρα».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε επίσης το Σάββατο ότι η απόφαση για την έναρξη πολέμου με το Ιράν συνδέεται εν μέρει με την απόφαση της ιρανικής κυβέρνησης να μεταφέρει τα πυρηνικά και πυραυλικά της προγράμματα τόσο βαθιά στο υπέδαφος ώστε να είναι «απρόσβλητα από οποιαδήποτε επίθεση».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποφασίσει να μην επιχειρήσουν την ανάκτηση του ουρανίου πέρυσι, μετά τον 12ήμερο πόλεμο κατά τον οποίο οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις δέχθηκαν έντονους βομβαρδισμούς, καθώς ο Τραμπ είχε κρίνει τότε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν υπερβολικά επικίνδυνη.