Η κυβέρνηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έχει ετοιμάσει ένα νέο πακέτο πρόσθετων κυρώσεων, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να στοχεύσει βασικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, εάν ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίσει να καθυστερεί τον τερματισμό του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα ακόμη άτομο με γνώση του θέματος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι υποστηρίζουν τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ε.Ε. για την αγορά αμερικανικών όπλων για το Κίεβο, ενώ η Ουάσιγκτον έχει ξεκινήσει εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης ρωσικών κεφαλαίων που βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος προς ενίσχυση της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Αν και δεν είναι σαφές εάν η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει άμεσα σε αυτές τις κινήσεις, το γεγονός δείχνει ότι η κυβέρνηση διαθέτει ένα καλά διαμορφωμένο «οπλοστάσιο» μέτρων για να αυξήσει την πίεση, μετά την επιβολή κυρώσεων από τον Τραμπ στη Ρωσία την Τετάρτη - τις πρώτες από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως ειρηνοποιό σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά έχει παραδεχθεί ότι ο τερματισμός του πολέμου της Ρωσίας, που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια, στην Ουκρανία αποδεικνύεται δυσκολότερος απ’ όσο περίμενε.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι - που έχουν βιώσει τις διακυμάνσεις του Τραμπ μεταξύ συμφιλίωσης και οργής απέναντι στον Πούτιν - ελπίζουν ότι θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στη Μόσχα και εξετάζουν και οι ίδιοι μεγάλες κινήσεις.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι θα ήθελε να δει τους Ευρωπαίους συμμάχους να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα απέναντι στη Ρωσία, είτε μέσω πρόσθετων κυρώσεων είτε μέσω δασμών. Μια άλλη πηγή με γνώση των εσωτερικών ισορροπιών της κυβέρνησης είπε ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να «παγώσει» τις κινήσεις του για μερικές εβδομάδες, περιμένοντας να δει την αντίδραση της Ρωσίας στην ανακοίνωση των κυρώσεων της Τετάρτης.

Οι κυρώσεις αυτές στοχεύουν τις πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, προκαλώντας αύξηση στις τιμές του πετρελαίου άνω των 2 δολαρίων και ωθώντας μεγάλους Κινέζους και Ινδούς αγοραστές ρωσικού αργού να αναζητήσουν εναλλακτικές.

Τραπεζικός τομέας και πετρελαϊκές υποδομές

Μερικές από τις πρόσθετες κυρώσεις που έχει προετοιμάσει η Ουάσιγκτον στοχεύουν τον ρωσικό τραπεζικό τομέα και τις υποδομές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου στην αγορά, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί αξιωματούχοι πρότειναν στις ΗΠΑ νέες κυρώσεις, μεταξύ των οποίων και μέτρα για τον αποκλεισμό όλων των ρωσικών τραπεζών από το δολαριακό σύστημα, αλλά δεν είναι σαφές κατά πόσο αυτά τα αιτήματα εξετάζονται σοβαρά.

Το Κογκρέσο, και ειδικότερα η Γερουσία, κινείται επίσης προς την κατεύθυνση νέου νομοσχεδίου κυρώσεων, με διακομματική υποστήριξη, το οποίο είχε «παγώσει» εδώ και καιρό. Πηγή με γνώση των εσωτερικών διεργασιών ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να το υποστηρίξει, αν και αυτό δεν αναμένεται να γίνει μέσα στον μήνα.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Πούτιν για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία, δήλωσε την Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία βρίσκονται κοντά σε μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου.

Η εκπρόσωπος της ουκρανικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, Χαλίνια Γιούσιπιουκ, δήλωσε ότι η πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ για κυρώσεις ήταν «καλοδεχούμενη», προσθέτοντας:

«Η αποδόμηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής είναι ο πιο ανθρώπινος τρόπος για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Πιέσεις προς την Ευρώπη

Οι ΗΠΑ ασκούν επίσης πίεση στην Ευρώπη να εντείνει τις οικονομικές πιέσεις προς τη Μόσχα. Κατά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων, ο υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ κάλεσε την Ε.Ε. να ακολουθήσει το παράδειγμα.

Ωστόσο, ένας ανώτερος αξιωματούχος της Ε.Ε. σημείωσε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο για την Ευρώπη να επιβάλει πλήρεις κυρώσεις αποκλεισμού στη Lukoil, λόγω της βαθιάς ενσωμάτωσής της στην ευρωπαϊκή οικονομία — διαθέτει διυλιστήρια στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων σε ολόκληρη την ήπειρο.

«Πρέπει πρώτα να βρούμε τρόπο απεμπλοκής... προτού μπορέσουμε να επιβάλουμε πλήρεις κυρώσεις», δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.



