Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ ετοιμάζει ένα νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, ώστε να αυξήσει την πίεση σε περίπτωση που ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, απορρίψει μια συμφωνία ειρήνευσης με την Ουκρανία, μετέδωσε την Τετάρτη το Bloomberg.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως οι ΗΠΑ εξετάζουν διάφορες επιλογές, όπως το να στοχεύσουν τα πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου της Μόσχας, καθώς και τους εμπόρους που διευκολύνουν τις συναλλαγές.

Τα νέα μέτρα ενδέχεται να ανακοινωθούν ήδη μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε την κίνηση αυτή όταν συναντήθηκε με μια ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών προ ημερών, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Η απάντηση της Μόσχας και οι συζητήσεις

Για το θέμα μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογραμμίζοντας πως «οι κυρώσεις κάθε μορφής επιβαρύνουν τις προσπάθειες για βελτίωση των σχέσεων» της Ρωσίας με τις ΗΠΑ.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε πως «μόλις οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, θα ενημερώσουν τη Μόσχα για τις συνομιλίες τους με την Ουκρανία».

Ο ίδιος απάντησε και σε δημοσίευμα των New York Times, για τις προτάσεις ειρήνευσης στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τους NYT, στρατιωτική δύναμη υπό την ηγεσία της Ευρώπης θα βοηθήσει την Ουκρανία, επιχειρώντας στα δυτικά της χώρας, μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

«Η θέση μας σχετικά με την παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας είναι γνωστή» (αντιτίθεται σε οποιαδήποτε τέτοια αποστολή), δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Είναι γνωστή, είναι απολύτως συνεπής και κατανοητή. Αλλά, επαναλαμβάνω, αυτό είναι θέμα προς συζήτηση».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δεν αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα αυτή την εβδομάδα.

Σημειώνεται πως το δημοσίευμα του Bloomberg έρχεται εν μέσω των έντονων διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με την κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουκρανία και των ηγετών της Ευρώπης ώστε να λήξει ο πόλεμος που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Προ ημερών ο Ζελένσκι και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ρουστέμ Ουμέροφ συναντήθηκαν με τον Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού ηγέτη, στη γερμανική πρωτεύουσα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συμμετείχε επίσης στις συνομιλίες, κατά τις οποίες οι διαπραγματευτές επεξεργάστηκαν την τελευταία έκδοση του ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ακόμα πως το ζήτημα της Ουκρανίας και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κίεβο θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Την Πέμπτη οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν αν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην ΕΕ θα καταστεί δυνατό να χρησιμεύσουν για δάνεια επανορθώσεων στην Ουκρανία. Οι διαπραγματεύσεις για τα εν λόγω δάνεια ενδέχεται να συνεχισθούν και την Παρασκευή, επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο, καθώς το Βέλγιο, όπου διακρατείται η μερίδα του λέοντος των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που ανέρχονται σε περίπου 210 δισεκατομμύρια ευρώ, έχει αντιταχθεί στο σχέδιο.