Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να αναπτύξουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox News, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Πρόκειται για το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush, το οποίο ολοκλήρωσε την Πέμπτη την τελική φάση εκπαίδευσης πριν από την ανάπτυξή του, όπως ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το US Naval Institute, το αεροπλανοφόρο, τα συνοδευτικά πολεμικά πλοία και η αεροπορική του πτέρυγα ολοκλήρωσαν τη σύνθετη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας που απαιτείται πριν από την ανάληψη επιχειρησιακής αποστολής.

Το Fox News αναφέρει ότι η ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου αναμένεται να αναπτυχθεί σύντομα και να κατευθυνθεί προς την ανατολική Μεσόγειο, όπου βρίσκεται ήδη το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

Το USS Gerald R. Ford εθεάθη να διέρχεται από τη Διώρυγα του Σουέζ την Πέμπτη και πλέον βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο αμερικανικός στρατός.

Την ίδια ώρα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln παραμένει αναπτυγμένο στην Αραβική Θάλασσα, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή