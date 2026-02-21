Οι ΗΠΑ έπληξαν ταχύπλοο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον Ειρηνικό: Τρεις νεκροί

Τρεις είναι οι νεκροί μετά την αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 40 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 147 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.