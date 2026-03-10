Στοιχεία σχετικά με την άρνηση των ΗΠΑ να αποδεχτούν την πρόταση της Ουκρανίας να υιοθετήσει την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της κατά των ιρανικών drone φαίρνει στο φως το Axios.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πριν από σχεδόν επτά μήνες, Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να πουλήσουν στις ΗΠΑ τη δοκιμασμένη σε μάχες τεχνολογία τους για την κατάρριψη των ιρανικής κατασκευής επιθετικών drone. Έφτιαξαν ακόμη και μια παρουσίαση, που έδειχνε πώς θα μπορούσε να προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε την ουκρανική πρόταση, αλλά την περασμένη εβδομάδα άλλαξε στάση λόγω των περισσότερων από το αναμενόμενο επιθέσεων με drones από το Ιράν.

Η απόρριψη της προσφοράς της Ουκρανίας θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες λανθασμένες εκτιμήσεις τακτικής της κυβέρνησης από την έναρξη των βομβαρδισμών του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Τα φθηνά drone Shahed του Ιράν έχουν συνδεθεί με τον θάνατο επτά μελών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και έχουν κοστίσει εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στην περιοχή για την αναχαίτισή τους. «Αν υπάρχει κάποιο λάθος τακτικής ή σφάλμα που κάναμε και οδήγησε σε αυτό [τον πόλεμο στο Ιράν], αυτό ήταν», παραδέχτηκε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Η Ουκρανία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη εμπειρία στον κόσμο στην καταπολέμηση των Shahed, τα οποία η Ρωσία αγόρασε, ονόμασε Geran drones και αναπαρήγαγε κατά χιλιάδες για την εισβολή της στη δυτική γείτονά της.

Μάλιστα η Ουκρανία έχει αναπτύξει ένα χαμηλού κόστους drone αναχαίτισης, μεταξύ άλλων αισθητήρων και αεράμυνας, για να καταρρίπτει drones τύπου Shahed.

Σε μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο στις 18 Αυγούστου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσφερε τα drones αναχαίτισης στον πρόεδρο Τραμπ ως τρόπο ενίσχυσης των σχέσεων και, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την υποστήριξη των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας.