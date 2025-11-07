Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) φέρεται να είχε καταστρώσει σχέδιο δολοφονίας της Ισραηλινής πρέσβειρας στο Μεξικό, Αϊνάτ Κραντς Νάιγκερ, στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Reuters.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, είπε ότι η συνωμοσία κατά της πρέσβειρας, Έινατ Κράνζ Νάιγκερ, ήταν ενεργή κατά το πρώτο μισό της φετινής χρονιάς.

«Η συνωμοσία αποκρούστηκε και δεν συνιστά τρέχουσα απειλή», είπε ο αξιωματούχος στο Reuters. «Αυτό είναι απλώς το τελευταίο στην μακρά ιστορία των παγκόσμιων θανατηφόρων επιθέσεων του Ιράν κατά διπλωματών, δημοσιογράφων, διαφωνούντων και οποιουδήποτε δεν συμφωνεί μαζί τους, κάτι που θα έπρεπε να ανησυχεί βαθιά κάθε χώρα όπου υπάρχει ιρανική παρουσία».

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να πει πώς ματαιώθηκε η συνωμοσία ή να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν συχνά υποστηρίξει ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του επιδιώκουν να εξαπολύσουν βίαιες επιθέσεις κατά των αντιπάλων του Τεχεράν.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Βρετανίας και της Σουηδίας προειδοποίησαν πέρυσι ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιούσε εγκληματικούς πληρεξούσιους για να πραγματοποιεί τις βίαιες επιθέσεις του σε αυτές τις χώρες, με το Λονδίνο να λέει ότι είχε αναχαιτίσει 20 συνωμοσίες συνδεδεμένες με το Ιράν από το 2022.

Δώδεκα άλλες χώρες έχουν καταδικάσει αυτό που χαρακτήρισαν ως αύξηση σε σχέδια δολοφονιών, απαγωγών και παρενόχλησης από τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο επικεφαλής της βρετανικής εσωτερικής αντικατασκοπίας, Γενικός Διευθυντής της MI5 Κεν ΜακΚάλουμ, δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι το Ιράν προσπαθεί «μανιωδώς» να σιωπήσει τους επικριτές του σε όλο τον κόσμο και ανέφερε πώς η Αυστραλία είχε αποκαλύψει ιρανική εμπλοκή σε αντισημιτικά σχέδια και οι ολλανδικές αρχές είχαν αποκαλύψει αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας.

Το Ισραήλ έχει εδώ και καιρό αποτελέσει στόχο του Ιράν, ιδιαίτερα μετά την εμπλοκή των Ισραηλινών σε αεροπορικό πόλεμο με το Ιράν που περιλάμβανε βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από αμερικανικά βομβαρδιστικά τον Ιούνιο.