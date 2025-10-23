Οι ΗΠΑ «ανοίγουν» και πάλι υδροβιότοπο της Αλάσκα για ενεργειακούς σκοπούς

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη μια σειρά μέτρων για το άνοιγμα ενός ιδιαίτερου υδροβιότοπου της Αλάσκα στην ανάπτυξη ενέργειας και υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης της εκμίσθωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου στο απομακρυσμένο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής της Αρκτικής (ANWR).

Το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι θα ανοίξει εκ νέου την ακτογραμμή του ANWR, έκτασης 1,5 εκατομμυρίων στρεμμάτων για εκμίσθωση, ανατρέποντας τις κινήσεις της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν για τον περιορισμό των γεωτρήσεων στην περιοχή.

Το υπουργείο θα επαναφέρει επίσης τις ακυρωμένες μισθώσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Alaska Industrial Development and Export Authority, μια κρατική υπηρεσία που ήταν μεταξύ των λίγων πλειοδοτών σε μια δημοπρασία δικαιωμάτων γεώτρησης στο ANWR που πραγματοποιήθηκε στις τελευταίες ημέρες της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι κινήσεις αυτές είναι σύμφωνες με την υπόσχεση του Τραμπ να ενισχύσει την ανάπτυξη της εγχώριας ενέργειας και έχουν ζητηθεί από αξιωματούχους της πολιτείας της Αλάσκας.

«Από την πρώτη μέρα, ο Πρόεδρος Τραμπ μας έδωσε εντολή να αξιοποιήσουμε το ενεργειακό και το πόρων δυναμικό της Αλάσκας, τιμώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις προς την πολιτεία και τις τοπικές κοινότητες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, σε μια ανακοίνωση.

«Με την επαναλειτουργία της παράκτιας πεδιάδας και την προώθηση βασικών υποδομών, ενισχύουμε την ενεργειακή ανεξαρτησία, δημιουργούμε θέσεις εργασίας και υποστηρίζουμε τις κοινότητες της Αλάσκας, προωθώντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την πολιτεία».