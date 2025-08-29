Οι ΗΠΑ ανακαλούν βίζες σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής και της PLO ενόψει της Γ.Σ. του ΟΗΕ

Η Ουάσινγκτον ανακαλεί βίζες σε μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) και της Παλαιστινιακής Αρχής, ενόψει της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το υπουργείο δεν κατονόμασε τους αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν και δεν διευκρίνισε αν ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, που σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να απευθύνει ομιλία, περιλαμβάνεται στους περιορισμούς.

Ο πρεσβευτής των Παλαιστινίων στον ΟΗΕ, Ριγιάντ Μανσούρ, δήλωσε ότι εξετάζουν το ακριβές εύρος της κίνησης των ΗΠΑ «και πώς εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε μέλος της αντιπροσωπείας μας», προσθέτοντας ότι θα απαντήσουν ανάλογα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι «είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να θεωρήσουμε την PLO και την Παλαιστινιακή Αρχή υπόλογες για μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις τους και για την υπονόμευση των προοπτικών ειρήνης». Οι αξιωματούχοι της Παλαιστινιακής Αρχής απορρίπτουν ότι έχουν υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προοπτικές.

Σύμφωνα με τη «συμφωνία για την έδρα του ΟΗΕ» του 1947, οι ΗΠΑ υποχρεούνται γενικά να επιτρέπουν την πρόσβαση ξένων διπλωματών στον ΟΗΕ, ωστόσο μπορούν να αρνηθούν βίζες για λόγους ασφαλείας, τρομοκρατίας ή εξωτερικής πολιτικής. Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ δεν θα περιλαμβάνεται στους περιορισμούς, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρμογή σε 120 ημέρες.