Οι ηγέτες οκτώ Σκανδιναβικών και Βαλτικών χωρών «παραμένουν ακλόνητοι» στην υποστήριξη της Ουκρανίας

Οι ηγέτες οκτώ χωρών της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής δήλωσαν σήμερα ότι παραμένουν σταθεροί στην υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, καθώς και προς τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βάλει τέλος στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Οι ηγέτες της Δανίας, της Εσθονίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας αναφέρουν σε δήλωσή τους πως η επίτευξη ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία απαιτεί κατάπαυση του πυρός και εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Καλωσορίζουμε τη δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συμμετάσχουν σε εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ούτε στη συνεργασία της με άλλες χώρες», αναφέρεται στη δήλωση.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως συμφώνησε με τον Πούτιν ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η σύναψη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς να προηγηθεί η κατάπαυση του πυρός που ζητούσαν η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της, μέχρι τώρα με την υποστήριξη των ΗΠΑ.