Οι IDF σκότωσαν έναν ακόμα διοικητή της Χαμάς (vid)

Τον θάνατο του διοικητή του τάγματος Σετζάιγια της Χαμάς, Γουισάμ Φαρχάτ, από αεροπορικό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Τα στρατεύματά μας χτυπούν τη Λωρίδα της Γάζας και προχωράμε με τα στάδια του πολέμου», δήλωσε.

Footage shows the strike on the commander of Hamas's Shujayya battalion, Wissam Farhat.https://t.co/KM31XvtKku pic.twitter.com/3wDLItvZW8