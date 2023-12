Οι IDF «σφυροκοπούν» τη Χαν Γιουνίς– Περικυκλωμένο το σπίτι του αρχηγού της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε προηγούμενες αναφορές ότι οι δυνάμεις των IDF περικύκλωσαν ένα σπίτι στο Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας, το οποίο ανήκει στον επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα Γιαχία Σινουάρ, αν και ο πρωθυπουργός φαίνεται να αναφέρει ότι ο Σινουάρ δεν βρίσκεται επί του παρόντος εκεί.

Τα ισραηλινά στρατεύματα έδωσαν σφοδρές μάχες με τη Χαμάς στη νότια Γάζα την Τετάρτη στην καρδιά της πόλης Χαν Γιουνίς, αναγκάζοντας τους Παλαιστίνιους πολίτες, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί από το βορρά, να αναζητήσουν καταφύγιο αλλού με τις επιλογές τους να λιγοστεύουν.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν επίσης στόχους σε όλη την πυκνοκατοικημένη παράκτια λωρίδα σε μια από τις πιο σφοδρές φάσεις του πολέμου

The IDF says its 98th Division is leading the ground offensive against Hamas in the southern Gaza Strip, during which troops have surrounded the city of Khan Younis and are beginning to operate in it.



The 98th Division is made up of paratrooper forces — both from the standing… pic.twitter.com/YuehtX8dT0