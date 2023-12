IDF: Ανακαλύψαμε «οπλοστάσιο» της Χαμάς κοντά σε σχολείο

Πλησίον ιατρικού κέντρου και σχολείου ανευρέθη στη βόρεια Γάζα, από το στρατό του Ισραήλ, μία από τις μεγαλύτερες κρύπτες όπλων που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στην περιοχή. Η κρύπτη περιλάμβανε εκατοντάδες RPG, δεκάδες αντιαρματικούς πυραύλους, δεκάδες εκρηκτικά, ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς, δεκάδες χειροβομβίδες και αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναφέρεται σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ.

The IDF says troops of the 460th Armored Brigade and the Nahal Brigade’s 50th Battalion discovered one of the largest caches of weapons during operations in the northern Gaza Strip.



The cache, located near a health clinic and a school, included hundreds of RPGs, dozens of… pic.twitter.com/lMM1rsgIIy